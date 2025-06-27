Студенти в Україні проходитимуть БЗВП з 1 вересня: чого вчитимуть і чи можуть після неї призвати

З нового навчального року в освітніх закладах України запровадять обов'язкову базову військову підготовку для студентів. Під час практичних навчань на полігонах молодь учитимуть надавати домедичну допомогу, стріляти з вогнепальної зброї, орієнтуватися на місцевості та поводитися в умовах бойових дій.

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Теорію студентам викладатимуть протягом навчального року, а практичні заняття триватимуть під час канікул. Фокус розповідає, хто повинен проходити навчання та з чого складається програма.

БЗВП для студентів триватиме 300 годин

В Міноборони пояснювали, що програма БЗВП для студентів складатиметься з двох компонентів:

90 академічних годин теоретичного курсу (у закладах освіти);

200 академічних годин практичного курсу (у спеціальних навчальних центрах Збройних сил України.

Програму викладатимуть на другому курсі.

Хто має проходити БЗВП для студентів

Теорію викладатимуть усім здобувачам освіти без виключення. Практичну ж частину БЗВП повинні будуть пройти всі придатні за станом здоров'я чоловіки. Для студенток вона добровільна, та для цього необхідно стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Придатні чоловіки обов'язково повинні будуть пройти практичну частину БЗВП Фото: Міноборони України

БЗВП для студентів: чого навчатимуть

Під час вишколу студенти опанують знання з тактики, домедичної допомоги, основ військової дисципліни, психології, а також навички поводження зі стрілецькою зброєю та орієнтування на місцевості. Інструкторами будуть досвідчені військовослужбовці у відставці та ветерани.

Студентів на БЗВП навчатимуть тактиці, стрільбі та домедичній допомозі Фото: Міноборони України

БЗВП для студентів: чи можуть відрахувати за відмову від навчань

Заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник з позивним "Марсель" 17 січня розповідав, що базова військова підготовка для молоді проводитиметься частково в освітніх закладах, частково — у військових частинах. Він зазначав, що якщо студент відмовиться від БЗВП чи отримає за неї незадовільну оцінку, його повинні будуть відрахувати.

В Міністерстві освіти та науки України також зазначили, що БЗВП оцінюватиметься як будь-яка інша дисципліна навчальної програми, тому відмова від вивчення "Теоретичної підготовки БЗВП" призведе до отримання незадовільної оцінки та, як наслідок, відрахування.

Чи можуть призвати студентів після БЗВП

Після успішного завершення БЗВП студенти складатимуть присягу, отримуватимуть військово-облікову спеціальність "стрілець" і ставатимуть військовозобов'язаними. Проте журналісти "Ми — Україна" зауважують, що згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" військовозобов'язаним студентам денної та дуальної форми навчання надається відстрочка, а також законодавство не дозволяє призивати осіб, молодших за 25 років.

Нагадаємо, редактор "Кременчуцької газети" Олег Булашев 26 червня заявив, що в Полтавській області перевірять відстрочки студентів 25+. За словами журналіста, перевірку ініціювала Полтавська обласна військова адміністрація, бо в Кременчуцькому фаховому коледжі транспортної інфраструктури та технологій "зашкалює" кількість старших за 25 років студентів із відстрочкою.