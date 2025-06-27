Студенты в Украине будут проходить БЗВП с 1 сентября: чему будут учить и могут ли после нее призвать

С нового учебного года в образовательных учреждениях Украины введут обязательную базовую военную подготовку для студентов. Во время практических учений на полигонах молодежь будут учить оказывать домедицинскую помощь, стрелять из огнестрельного оружия, ориентироваться на местности и вести себя в условиях боевых действий.

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Теорию студентам будут преподавать в течение учебного года, а практические занятия будут продолжаться во время каникул. Фокус рассказывает, кто должен проходить обучение и из чего состоит программа.

БЗВП для студентов будет длиться 300 часов

В Минобороны объясняли, что программа БЗВП для студентов будет состоять из двух компонентов:

90 академических часов теоретического курса (в учебных заведениях);

200 академических часов практического курса (в специальных учебных центрах Вооруженных сил Украины.

Программу будут преподавать на втором курсе.

Кто должен проходить БЗВП для студентов

Теорию будут преподавать всем соискателям образования без исключения. Практическую же часть БЗВП должны будут пройти все пригодные по состоянию здоровья мужчины. Для студенток она добровольная, и для этого необходимо стать на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Пригодные мужчины обязательно должны будут пройти практическую часть БЗВП Фото: Минобороны Украины

БЗВП для студентов: чему будут учить

Во время подготовки студенты овладеют знаниями по тактике, домедицинской помощи, основам воинской дисциплины, психологии, а также навыками обращения со стрелковым оружием и ориентирования на местности. Инструкторами будут опытные военнослужащие в отставке и ветераны.

Студентов на БЗВП будут учить тактике, стрельбе и домедицинской помощи Фото: Минобороны Украины

БЗВП для студентов: могут ли отчислить за отказ от учений

Заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник с позывным "Марсель" 17 января рассказывал, что базовая военная подготовка для молодежи будет проводиться частично в образовательных учреждениях, частично — в воинских частях. Он отмечал, что если студент откажется от БВВП или получит за нее неудовлетворительную оценку, его должны будут отчислить.

В Министерстве образования и науки Украины также отметили, что БЗВП будет оцениваться как любая другая дисциплина учебной программы, поэтому отказ от изучения "Теоретической подготовки БЗВП" приведет к получению неудовлетворительной оценки и, как следствие, отчислению.

Могут ли призвать студентов после БЗВП

После успешного завершения БЗВП студенты будут принимать присягу, получать военно-учетную специальность "стрелок" и становиться военнообязанными. Однако журналисты "Мы — Украина" отмечают, что согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" военнообязанным студентам дневной и дуальной формы обучения предоставляется отсрочка, а также законодательство не позволяет призывать лиц моложе 25 лет.

Напомним, редактор "Кременчугской газеты" Олег Булашев 26 июня заявил, что в Полтавской области проверят отсрочки студентов 25+. По словам журналиста, проверку инициировала Полтавская областная военная администрация, потому что в Кременчугском профессиональном колледже транспортной инфраструктуры и технологий "зашкаливает" количество старше 25 лет студентов с отсрочкой.