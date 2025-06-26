"Обратились в ТЦК": на Полтавщине проверят отсрочки студентов 25+, — журналист

Журналист Олег Булашев заявил, что в Полтавской области готовят проверку учебных заведений на злоупотребление выдачей отсрочки для студентов в возрасте от 25 лет. Проверят, в частности, Кременчугский профессиональный колледж транспортной инфраструктуры и технологий.

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Редактор "Кременчугской газеты" Олег Булашев рассказал в своем Telegram-канале "БУЛАШЕВ КРЕМЕНЧУК", что проверку инициировала Полтавская областная военная администрация. По словам журналиста, это решение было принято из-за того, что в учебных заведениях области "зашкаливает" количество студентов старше 25 лет.

"Будет проверяться, не является ли такое обучение злоупотреблением правом на отсрочку по службе в ВСУ", — пояснил Булашев.

Журналист утверждает, что Полтавская ОВА обратилась в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с требованием отреагировать на нарушение в рамках действующего законодательства и устранить его, если в заведении действительно обнаружат злоупотребление отсрочкой от военной службы.

Местный журналист заявил, что власть в Кременчуге инициировала проверку колледжа на злоупотребление отсрочкой для студентов Фото: скриншот

В Полтавском областном и Кременчугском районном ТЦК и СП на момент публикации новости не комментировали заявление журналиста Олега Булашева. Официальных комментариев от Полтавской ОВА также не было.

Отсрочка для студентов в Украине: что известно

Кабинет министров Украины постановлением от 8 апреля 2025 года внес изменения в правила мобилизации студентов и аспирантов. Были введены дополнительные требования для получения отсрочки, в частности она будет действительной только при наличии статуса студента и не будет действовать летом в период между окончанием бакалавриата и поступлением в магистратуру.

Фокус 14 февраля писал о решении суда относительно действий сотрудников ТЦК, которые мобилизовали студента дневной формы обучения. Он обратился за оформлением отсрочки, но вместо этого его направили в воинскую часть.