"Звернулися до ТЦК": на Полтавщині перевірять відстрочки студентів 25+, — журналіст

Журналіст Олег Булашев заявив, що в Полтавській області готують перевірку навчальних закладів на зловживання видачею відстрочки для студентів віком від 25 років. Перевірять, зокрема, Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій.

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Редактор "Кременчуцької газети" Олег Булашев розповів у своєму Telegram-каналі "БУЛАШЕВ КРЕМЕНЧУК", що перевірку ініціювала Полтавська обласна військова адміністрація. За словами журналіста, це рішення було ухвалено через те, що у навчальних закладах області "зашкалює" кількість студентів, старших за 25 років.

"Перевірятиметься, чи не є таке навчання зловживанням правом на відстрочку щодо служби у ЗСУ", — пояснив Булашев.

Журналіст стверджує, що Полтавська ОВА звернулася до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з вимогою відреагувати на порушення в межах чинного законодавства та усунути його, якщо в закладі дійсно виявлять зловживання відстрочкою від військової служби.

Місцевий журналіст заявив, що влада в Кременчуці ініціювала перевірку коледжа на зловживання відстрочкою для студентів Фото: скриншот

В Полтавському обласному та Кременчуцькому районному ТЦК та СП на момент публікації новини не коментували заяву журналіста Олега Булашева. Офіційних коментарів від Полтавської ОВА також не було.

Відстрочка для студентів в Україні: що відомо

Кабінет міністрів України постановою від 8 квітня 2025 року вніс зміни до правил мобілізації студентів і аспірантів. Було запроваджено додаткові вимоги для отримання відстрочки, зокрема вона буде дійсною лише за наявності статусу студента та не діятиме влітку в період між закінченням бакалаврату та вступом до магістратури.

Фокус 14 лютого писав про рішення суду щодо дій співробітників ТЦК, які мобілізували студента денної форми навчання. Він звернувся за оформленням відстрочки, та натомість його направили до військової частини.