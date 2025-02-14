Звернувся до ТЦК за відстрочкою: в Україні мобілізували студента денної форми навчання

В ТЦК стверджують, що військовозобов'язаний подав заяву на оформлення відстрочки вже після того, як було видано наказ про його призов на військову службу.

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Під час мобілізації в Україні студенти денної форми навчання можуть оформити відстрочку від призову на військову службу. Студента "Подільського державного університету", який хотів скористатися цим правом, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки направив на службу до військової частини. Про це йдеться в рішенні Хмельницького окружного адміністративного суду від 11 лютого 2025 року.

Позивач розповів, що з 28 листопада 2022 року навчається у "Подільському державному університеті" в Кам'янці-Подільському на денній формі. 24 вересня 2024 року він вирішив скористатися своїм правом на відстрочку та звернувся для її оформлення до голови комісії терцентру. Заяву зареєстрували в канцелярії, однак того ж дня студента мобілізували на військову службу та видали наказ про відправлення його до військової частини, говориться в рішенні суду.

Представник ТЦК повідомив у суді, що студент подав заяву на оформлення відстрочки вже після призову. Крім того, за словами співробітників терцентру, заява не відповідала затвердженому зразку, і військовозобов'язаний не додав до неї засвідчену у встановленому порядку копію військово-облікового документа.

ТЦК мобілізував студента: що вирішив суд

В рішенні суду зазначається, що ТЦК не надали доказів того, що заяву про оформлення відстрочки було написано після видання наказу про призов. До того ж здобувачі освіти за денною формою навчання у будь-якому разі призову на військову службу не підлягають, тому час написання заяви значення не мав.

Розглянувши справу, суд визнав протиправним і скасував наказ про призов студента та направлення його до військової частини.

Нагадаємо, 13 лютого Фокус писав із посиланням на рішення Рівненського окружного адміністративного суду, що в Україні мобілізували заброньованого працівника.

11 лютого ЗМІ повідомляли, що Львівський військкомат затримав волонтера з Чернігова Дмитра Тимошенка. У Львівському обласному ТЦК сказали, що волонтер перебував у розшуку.