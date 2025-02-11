Львівський військкомат затримав волонтера з Чернігова: у ТЦК пояснили причину

Волонтер, який допомагав Силам оборони та людям, постраждалим від війни, перебував у розшуку військкомату. Чоловіка мобілізували, а у терцентрі комплектування пояснили причини своїх дій.

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Житель Чернігова Дмитро Тимошенко спробував перетнути кордон у районі Яворова Львівської області, але його затримали співробітники територіального центру комплектування. Чоловік пояснив, що їхав у Німеччину, оскільки є волонтером та хотів привезти автівку для українських бійців. Після швидкої медкомісії його мобілізували, а у військкоматі пояснили, що діяли законно. Про ситуацію у Львівській області розповіли на "Суспільне Чернігів".

Скандал з ТЦК — деталі

Волонтер Тимошенко поскаржився у Facebook на скандал з ТЦК, який стався 6 лютого близько 23 год. З його слів, він намагався перетнути кордон, оскільки їхав у Німеччину на закупівлю авто для ЗСУ. Перетнути кордон не вдалось, оскільки його затримали працівники Яворівського терцентру комплектування. Потім відбулась суперечка, під час якої військком "замахнувся і вдарив мене в обличчя". Чоловік запевняє, що інцидент зафіксовано на відео. Потім протягом кількох годин відбулась військово-лікарська комісія, його визнали придатним та відправили у навчальний центр.

"І все, ми вже військові", — написав Дмитро 8 лютого.

Тимошенко опублікував відео зі своєю історією та виклав два фото з приміщення ТЦК. Він запевняє, що люди на фото — працівники терцентру, причетні до дій проти волонтера та людей, які його супроводжували.

Що розповіли у Львівському ТЦК

Журналісти "Суспільного" поспілкувались щодо Тимошенка з представником Львівського обласного ТЦК Володимиром Молодієм. З його слів, затримання відбулось під час перевірки військово-облікових документів та права на відстрочку. Тоді з'ясували, що волонтер перебував у розшуку військкомату. Чоловіка затримали, провели ВЛК і побачили, що він придатний для служби у війську. Молодій також назвав поведінку фігуранта "негідною та ганебною" і "спекуляцією на волонтерській діяльності".

Що відомо про волонтера Тимошенка

Дмитро Тимошенко — 40-річний житель Чернігова, який у 2020 році був кандидатом у депутати від "Слуг народу", але його не обрали, свідчать фото у Facebook. У жовтні 2023 року він заснував Благодійну організацію "Благодійний фонд "Свої разом". Фонд не має сайту, але має сторінку у Facebook. Можна побачити, що 4 лютого 2025 року волонтер оголосив збір 25 тис. грн на ремонт авто для ЗСУ, яке перебувало у Німеччині. У листопаді — звітував про закупівлю коліс на 2 500 грн. Попередні звіти — гуманітарна допомога людям, які постраждали від війни, та купівля транспорту для бійців.

Зазначимо, Фокус писав про інші скандали, у яких фігурували працівники ТЦК та волонтери. Наприклад, весною 2024 року сталась історія з волонтером з Запоріжжя Кирилом Тараном, якого також затримали і про це розповіла його дружина у соцмережах. Львівські військкоми пояснили, що затримали чоловіка, оскільки він опирався під час перевірки документів.

Нагадуємо, в лютому стався інцидент з лаборантом зі Львова Степанком Більченком, якого затримали працівники військкомату і після цього його виявили травмованим на дорозі. Батько постраждалого пояснив журналістам, на що був готовий син.