Львовский военкомат задержал волонтера из Чернигова: в ТЦК объяснили причину

Волонтер, который помогал Силам обороны и людям, пострадавшим от войны, находился в розыске военкомата. Мужчину мобилизовали, а в терцентре комплектования объяснили причины своих действий.

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Житель Чернигова Дмитрий Тимошенко попытался пересечь границу в районе Яворова Львовской области, но его задержали сотрудники территориального центра комплектования. Мужчина объяснил, что ехал в Германию, поскольку является волонтером и хотел привезти машину для украинских бойцов. После быстрой медкомиссии его мобилизовали, а в военкомате объяснили, что действовали законно. О ситуации во Львовской области рассказали на "Суспільне Чернігів".

Скандал с ТЦК — детали

Волонтер Тимошенко пожаловался в Facebook на скандал с ТЦК, который произошел 6 февраля около 23 часов. По его словам, он пытался пересечь границу, поскольку ехал в Германию на закупку авто для ВСУ. Пересечь границу не удалось, поскольку его задержали работники Яворивского терцентра комплектования. Затем произошла ссора, во время которой военком "замахнулся и ударил в лицо". Мужчина уверяет, что инцидент зафиксирован на видео. Затем в течение нескольких часов состоялась военно-врачебная комиссия, его признали годным и отправили в учебный центр.

"И все, мы уже военные", — написал Дмитрий 8 февраля.

Тимошенко опубликовал видео со своей историей и выложил два фото из помещения ТЦК. Он уверяет, что люди на фото — работники терцентра, причастные к действиям против волонтера и людей, которые его сопровождали.

Что рассказали во Львовском ТЦК

Журналисты "Суспільного" пообщались относительно Тимошенко с представителем Львовского областного ТЦК Владимиром Молодием. По его словам, задержание произошло во время проверки военно-учетных документов и права на отсрочку. Тогда выяснили, что волонтер находился в розыске военкомата. Мужчину задержали, провели ВВК и увидели, что он пригоден для службы в армии. Молодий также назвал поведение фигуранта "недостойным и позорным" и "спекуляцией на волонтерской деятельности".

Что известно о волонтере Тимошенко

Дмитрий Тимошенко — 40-летний житель Чернигова, который в 2020 году был кандидатом в депутаты от "Слуг народа", но его не избрали, свидетельствуют фото в Facebook. В октябре 2023 года он основал Благотворительную организацию "Благотворительный фонд "Свои вместе". Фонд не имеет сайта, но имеет страницу в Facebook. Можно увидеть, что 4 февраля 2025 года волонтер объявил сбор 25 тыс. грн на ремонт авто для ВСУ, которое находилось в Германии. В ноябре — отчитывался о закупке колес на 2 500 грн. Предыдущие отчеты — гуманитарная помощь людям, пострадавшим от войны, и покупка транспорта для бойцов.

Отметим, Фокус писал о других скандалах, в которых фигурировали работники ТЦК и волонтеры. Например, весной 2024 года произошла история с волонтером из Запорожья Кириллом Тараном, которого также задержали и об этом рассказала его жена в соцсетях. Львовские военкомы объяснили, что задержали мужчину, поскольку он сопротивлялся во время проверки документов.

Напоминаем, в феврале произошел инцидент с лаборантом из Львова Степанком Бильченко, которого задержали работники военкомата и после этого его обнаружили травмированным на дороге. Отец пострадавшего объяснил журналистам, на что был готов сын.