Конфликтовал и отбивался: во Львовском ТЦК объяснили, почему задержали волонтера (видео)

Законность действий работников терцентра комплектования проверят во время служебного расследования, заявили во Львовском областном ТЦК и СП.

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Волонтер Кирилл Таран отказался показать документы работникам Территориального центра по вопросам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Кроме того, в течение двух лет после объявления всеобщей мобилизации он не нашел времени, чтобы зайти в военкомат и обновить военно-учетные данные. О том, почему военкомы задержали волонтера, говорится в объяснении Львовского областного ТЦК, размещенном на странице Facebook.

Военкомы объяснили, что действовали в соответствии с приказом областного ТЦК №1 от 17 ноября 2023 года. Согласно этому приказу вечером 15 марта они попытались проверить военно-учетные документы гражданина, который отказался их предоставлять. Вместо этого он "представителей ТЦК провоцировал на конфликт".

Выяснилось, что мужчина сменил место жительства некоторое время назад и теперь живет во Львове. В течение семи дней после переезда он должен был появиться в военкомат и сообщить о себе. Однако мужчина не обновил военно-учетные данные — не стал на учет. Кроме того, отказался проходить военно-врачебную комиссию.

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"Как выяснилось позже, данный гражданин не уточнял свои военно-учетные данные. При смене места жительства в 7 дневный срок не стал на учет в ТЦК и СП по новому месту жительства. В то же время отказался от прохождения ВВК".

В заметке Львовского ТЦК указывают, что с волонтером Тараном общались военные, которые имеют боевой опыт, получили награды от государства и сегодня работают на "мероприятиях оповещения" в тылу.

"Все они были переведены в ТЦК и СП по состоянию здоровья", — говорится в сообщении на странице Facebook.

Работники терцентра комплектования призвали общественность "прекратить манипуляции" относительно действий ТЦК и не компрометировать военкомов, "которые после полученных ранений на фронте достойно выполняют поставленные задачи". Также указывается, что по факту событий во Львове происходит служебная проверка.

Скандал с ТЦК во Львове — какая причина задержания волонтера Тарана Фото: Скриншот Скандал с ТЦК во Львове — обращение военных к общественности Фото: Скриншот

Скандал с ТЦК во Львове — детали

О задержании волонтера Кирилла Тарана во Львове рассказала его жена Виолетта Таран в заметке на странице Instagram. По ее словам, мужчину задержали на улице работники ТЦК, принудительно затолкали в микроавтобус и отвезли в воинскую часть в Ровно. Событие произошло в 22:59, а уже в 4 ч. 16 марта он якобы получил приказ о мобилизации и должен был быть доставлен в армию.

О том, что мужчина не желал общаться с военкомами, свидетельствуют фотографии с ссадинами — есть повреждения на руках, ногах, разбитые очки, разорванный рукав одежды. Женщина обратилась к общественности за помощью и объяснила, почему Кирилл отказался проходить ВВК — у него не было при себе документов, подтверждающих, что он не совсем здоров.

На происшествие отреагировал Уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец. Чиновник заявил, что такое насилие со стороны ТЦК не допустимо. Кроме того, появилась реакция руководителя Львовского областного ТЦК и СП Артура Ниязова: объяснил изданию "Захід.Net", что выяснит, что на самом деле произошло.

Кирилл Таран — что известно о волонтере

После событий во Львове жена волонтера в 10 час. 18 марта опубликовала фотографию, на которой обнимается с мужем, отпущенного из военкомата. Женщина отметила, что вместе с помощниками сделала очень много в течение последних 48 часов, чтобы освободить Кирилла.

"Столько было сделано за 48 часов. Насколько бездействуют органы. Но стоит помнить, что и на таких можно и нужно находить управу! Если вы думаете, что на этом все — то НЕТ!"

Информация о деятельности Кирилла Тарана отражена на его странице в соцсети Instagram и в Youtube. В частности, в Instagram его первое сообщение после вторжения РФ (предыдущих нет) рассказывает о важности таргета для рекламирования сборов в пользу ВСУ. После этого — ряд публикаций, в которых он показывает, как присоединился к войне: речь идет о тактической медицине, сборе средств на дроны и 3Д-принтеры.

Между тем в Youtube можно отыскать видео с канала "Маркетинговый экзорцист": в видеороликах Таран, из Запорожья, на русском языке и с кальяном, рассказывает о различных вопросах маркетинга, в котором специализируется.

Скандал с ТЦК во Львове — что известно о волонтере Таране Фото: Скриншот

Отметим, ранее Фокус писал о других инцидентах с военкомами, которые происходили на западе Украины. Например, на Закарпатье работники ТЦК якобы избили гражданина Украины, который пытался сбежать от мобилизации и незаконно пересекал границу. В то же время были и события противоположного характера: мужчины набросились на военкома с топором.

Напоминаем, 18 марта народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал, на каком этапе находится рассмотрения законопроекта об усилении мобилизации.