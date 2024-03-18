Конфліктував і відбивався: у Львівському ТЦК пояснили, чому затримали волонтера (відео)

Законність дій працівників терцентру комплектування перевірять під час службового розслідування, заявили у Львівському обласному ТЦК та СП.

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Волонтер Кирило Таран відмовився показати документи працівникам Територіального центру з питань комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Також протягом двох років після оголошення загальної мобілізації він не знайшов часу, щоб зайти у військкомат і оновити військово-облікові дані. Про те, чому військкоми затримали волонтера, ідеться в поясненні Львівського обласного ТЦК, розміщеному на сторінці Facebook.

Військкоми пояснили, що діяли відповідно до наказу обласного ТЦК №1 від 17 листопада 2023 року. Згідно з цим наказом, увечері 15 березня вони спробували перевірити військово-облікові документи громадянина, який відмовився їх надавати. Натомість він "представників ТЦК провокував на конфлікт".

З'ясувалося, що чоловік змінив місце проживання певний час тому й тепер мешкає у Львові. Протягом семи днів після переїзду він мав з'явитися у військкомат і повідомити про появу у Львові. Однак чоловік не оновив військово-облікові дані — не став на облік. Також відмовився проходити військово-лікарську комісію.

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"Як з'ясувалося пізніше, цей громадянин не уточнював свої військово-облікові дані. Під час зміни місця проживання за 7 денний термін не став на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання. Водночас відмовився від проходження ВЛК".

У дописі Львівського ТЦК вказують, що з волонтером Тараном спілкувалися військові, які мають бойовий досвід, отримали нагороди від держави та на сьогодні працюють на "заходах оповіщення" в тилу.

"Усі вони були переведені в ТЦК та СП за станом здоров'я", — ідеться в дописі на сторінці Facebook.

Працівники терцентру комплектування закликали громадськість "припинити маніпуляції" щодо дій ТЦК та не компрометувати військкомів, "які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання". Також вказується, що за фактом подій у Львові відбувається службова перевірка.

Скандал із ТЦК у Львові — яка причина затримання волонтера Тарана Фото: Скриншот Скандал із ТЦК у Львові — звернення військкомів до громадськості Фото: Скриншот

Скандал із ТЦК у Львові — деталі

Про затримання волонтера Кирила Тарана у Львові розповіла його дружина Віолетта Таран у дописі на сторінці Instagram. За її словами, чоловіка затримали на вулиці працівники ТЦК, примусово заштовхали в мікроавтобус і відвезли у військову частину в Рівному. Подія сталася о 22:59, а вже о 4 год. 16 березня він начебто отримав наказ про мобілізацію та мав бути доправлений до війська.

Про те, що чоловік не бажав спілкуватися з військкомами, свідчать світлини із синцями — є пошкодження на руках, ногах, розбиті окуляри, розірваний рукав одягу. Жінка звернулася до громадськості за допомогою та пояснила, чому Кирило відмовився проходити ВЛК: у нього не було при собі документів, які підтверджували, що він не зовсім здоровий.

На подію відреагував Уповноважений із захисту прав людини Дмитро Лубінець. Посадовець заявив, що таке насильство з боку ТЦК неприпустиме. З'явилася реакція керівника Львівського обласного ТЦК та СП Артура Ніязова: він пояснив виданню "Захід.Net", що з'ясує, що насправді сталося.

Кирило Таран — що відомо про волонтера

Після подій у Львові дружина волонтера о 10 год. 18 березня опублікувала світлину, на якій обіймається з чоловіком, відпущеного з військкомату. Жінка зауважила, що разом із помічниками зробила дуже багато протягом останніх 48 годин, щоб визволити Кирила.

"Стільки було зроблено за 48 годин. Наскільки бездіяльні є органи. Але варто пам’ятати, що й на таких можна та треба знаходити управу! Якщо ви думаєте, що на цьому все, — то НІ!"

Інформація про діяльність Кирила Тарана відображена на його сторінці в соцмережі Instagram і YouТube. Зокрема, в Instagram його перший допис після вторгнення РФ (попередніх немає) розповідає про важливість таргету для рекламування зборів на користь ЗСУ. Після цього — низка публікацій, у яких він показує, як долучився до війни: ідеться про тактичну медицину, збирання коштів на дрони та 3Д-принтери.

У YoutТube можна відшукати відео з каналу "Маркетинговий екзорцист": на відеороликах Таран із Запоріжжя російською мовою та з кальяном розповідає про різні питання маркетингу, в якому спеціалізується.

Скандал із ТЦК у Львові — що відомо про волонтера Тарана Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші інциденти з військкомами, що відбувалися на Заході України. Наприклад, на Закарпатті працівники ТЦК начебто побили громадянина України, який намагався втекти від мобілізації та незаконно перетинав кордон. Водночас були й події протилежного характеру: чоловіки накинулися на військкомів із сокирою.

Нагадуємо, 18 березня народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів, на якому етапі перебуває розгляду законопроєкту про посилення мобілізації.