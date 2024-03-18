1300 правок за день: комітет Ради прискорить розгляд законопроєкту про мобілізацію, — нардеп

За словами парламентарія Ярослава Железняка, 19 березня члени профільного комітету розглянуть "найпопулярнішу частину" законопроєкту, яка, вочевидь, стосується покарань для ухилянтів.

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Комітет Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки вирішив прискорити процес розгляду законопроєкту про мобілізацію. Про це в понеділок, 18 березня, повідомив народний депутат від політичної партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Парламентарій зазначив, що, ймовірно, депутати розглянуть "найпопулярнішу частину" законопроєкту, яка стосується примусу і покарання для тих, хто ухиляється від мобілізації. При цьому 19 березня відбудеться засідання оборонного комітету, де збираються розглянути майже 1300 правок.

Покарання для ухильників у новому законопроєкті

Представник фракції "Слуга народу" і член оборонного комітету Федір Веніславський розповів, що в новому законопроєкті про мобілізацію не розглядаються штрафи в розмірі від 153 до 204 тисяч гривень, як про це раніше заявляв журналіст Юрій Бутусов.

12 березня нардеп від політичної партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що на засіданні комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з перевагою в один голос було ухвалено поправку, яка повністю виключає розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства з тексту законопроєкту. Це означає, що пропозиції щодо заморожування рахунків, банківських карток, обмежень на виїзд за кордон і керування автомобілем було прибрано із законопроєкту.

Нагадаємо, законопроєкт про мобілізацію, поданий на розгляд Верховній Раді, розкритикували в Головному науково-експертному управлінні ВР (ГНЕУ). Запропоновані зміни, особливо в частині "заходів впливу" на осіб, які ухиляються від мобілізації, розглядаються юристами парламенту як такі, що не відповідають законодавству і є загрозою для цивільних прав і свобод.