Законопроєкт про мобілізацію: приберуть блокування рахунків і керування авто, — Гончаренко

За словами нардепа, після ухвалення рішення засідання було раптово перервано головою профільного комітету Ради. Депутати повернуться до розгляду завтра.

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На засіданні комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з перевагою в один голос було ухвалено поправку, яка повністю виключає розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства з тексту законопроєкту. Про це у вівторок, 12 березня, повідомив народний депутат України від політичної партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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Як пояснив нардеп, це означає, що пропозиції щодо заморожування рахунків, банківських карток, обмежень на виїзд за кордон і керування автомобілем було прибрано із законопроєкту.

За словами Гончаренка, голосування в комітеті було вкрай напруженим: 7 членів комітету проголосували за цю правку, тоді як 6 виступили проти.

Примітно, що після ухвалення рішення засідання було раптово перервано головою комітету і закрито.

"Після цього засідання було перервано, а потім і закрито головою комітету. Щось пішло не за планом. Продовження засідання завтра", — повідомив Гончаренко.

Нагадаємо, у Верховній Раді обговорюють дві різні моделі законопроєкту про запровадження економічного бронювання від загальної мобілізації.

11 березня нардеп Гончаренко заявив, що Кабінет міністрів України розробляє нову систему мобілізації, яка враховуватиме рівень заробітної плати для бронювання від військової служби. Зокрема, Кабмін розглядає можливість бронювання для підприємців та IT-фахівців, а також чиновників і поліцейських. Також до цієї категорії можуть потрапити громадяни, які отримують зарплату від 35 000 грн.