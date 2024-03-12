Законопроект о мобилизации: уберут блокировку счетов и управление авто, — Гончаренко

По словам нардепа, после принятия решения заседание было внезапно прервано председателем профильного комитета Рады. Депутаты вернутся к рассмотрению завтра.

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На заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с перевесом в один голос была принята правка, полностью исключающая раздел изменений в Кодекс административного судопроизводства из текста законопроекта. Об этом во вторник, 12 марта, сообщил народный депутат Украины от политической партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Как пояснил нардеп, это значит, что предложения по замораживании счетов, банковских карточек, ограничениях на выезд за границу и управлении автомобилем были убраны из законопроекта.

По словам Гончаренко, голосование в комитете было крайне напряженным: 7 членов комитета проголосовали за эту правку, в то время как 6 выступили против.

Примечательно, что после принятия решения заседание было внезапно прервано председателем комитета и закрыто.

"После этого заседание было прервано, а затем и закрыто председателем комитета. Что-то пошло не по плану. Продолжение заседания завтра", — сообщил Гончаренко.

Напомним, в Верховной Раде обсуждаются две разные модели законопроекта о введении экономического бронирования от всеобщей мобилизации.

11 марта нардеп Гончаренко заявил, что Кабинет министров Украины разрабатывает новую систему мобилизации, которая будет учитывать уровень заработной платы для бронирования от воинской службы. В частности, Кабмин рассматривает возможность бронирования для предпринимателей и IT-специалистов, а также чиновников и полицейских. Также в эту категорию могут попасть граждане, получающие зарплату от 35 000 грн.