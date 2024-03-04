Бронювання від мобілізації: Шмигаль розповів, які будуть критерії (відео)

За словами глави українського уряду, однією з пріоритетних категорій для отримання броні стануть громадяни, які отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище за середню в галузі.

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Уряд планує внести зміни до системи бронювання військовозобов'язаних громадян від мобілізації. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції 4 березня.

"Середня зарплата, рівень сплати податків як людиною, так і компанією, вплив підприємства або галузі на економіку — це рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо", — повідомив український прем'єр.

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Економічне бронювання від мобілізації: влада розглядає два варіанти, — ЗМІ

Шмигаль зазначив, що на забезпечення одного військового, який ризикує своїм життям на фронті, мають працювати щонайменше восьмеро громадян. За його словами, якщо співвідношення менше, то ефективність падає.

Очільник уряду також перерахував категорії працівників, бронювання яких буде пріоритетним. Ідеться про громадян, які:

забезпечують життєдіяльність країни;

належать до критичних галузей економіки;

несуть вагоме податкове навантаження;

отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище за середню в галузі.

"Усі громадяни повинні або захищати державу, або працювати й наповнювати держбюджет", — наголосив Шмигаль.

Пресконференція прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

Нагадаємо, 1 березня народний депутат Федір Веніславський зазначив, що в новому законопроєкті передбачають бронювання не тільки для держслужбовців, а й низки інших професій, які критично важливі для функціонування держави та суспільства.

Раніше, 8 лютого, ЗМІ писали про те, що наразі можливість отримання тимчасового звільнення від мобілізації мають усі військовозобов'язані, які працюють у державних органах, однак у новому законопроєкті передбачено, що деякі категорії державних служб можуть втратити до 50% місць на бронювання співробітників.