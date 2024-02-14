Економічне бронювання від мобілізації: влада розглядає два варіанти, — ЗМІ

За даними журналістів, щоб мобілізувати додатково 500 тисяч українців, необхідно економічно забронювати до 2 мільйонів осіб.

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В Офісу президента України та Ініціативної групи у Верховній Раді різняться підходи до питання економічного бронювання громадян від мобілізації. Про це йдеться в матеріалі "Української правди" від 14 лютого.

Заступник голови ОП Ростислав Шурма повідомив журналістам, що представники великих підприємств на зустрічах говорять про ймовірність зупинки через брак працівників.

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"І бізнесу, і суспільству треба дати якийсь справедливий і зрозумілий механізм, як гарантувати свою роботу. Щоб ми не мобілізували тільки тих, хто реально працює "в білу", і тому їх видно", — сказав Шурма.

У статті йдеться про те, що згідно з розрахунками, щоб мобілізувати додатково 500 тисяч осіб, необхідно економічно забронювати до 2 мільйонів осіб. Також повідомляється, що в Україні розглядають два варіанти економічного бронювання: або податки із зарплати в щонайменше 30-35 тисяч гривень, або 20 тисяч гривень доплати за працівника щомісяця.

За інформацією журналістів, в ОП схиляються до першого варіанту. При цьому Ініціативна група депутатів, яку зібрав голова економічного комітету Дмитро Наталуха, розробляє проєкт, що ґрунтується на впровадженні додаткових відрахувань з боку роботодавця за кожного працівника.

Своєю чергою співрозмовники видання у Федерації роботодавців України заявили, що і зарплата в 35 тисяч, і 20 тисяч збір із роботодавця — недосяжні для більшості членів організації.

Нагадаємо, законопроєкт про мобілізацію, підтриманий парламентаріями Верховної Ради на першому читанні 7 лютого, передбачає внесення змін до процедури бронювання військовозобов'язаних.

За даними ЗМІ від 26 січня, депутати пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників, незалежно від посади.