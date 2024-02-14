Экономическое бронирование от мобилизации: власти рассматривают два варианта, – СМИ

По данным журналистов, чтобы мобилизовать дополнительно 500 тысяч украинцев, необходимо экономически забронировать до 2 миллионов человек.

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У Офиса президента Украины и Инициативной группы в Верховной Раде различаются подходы к вопросу экономического бронирования граждан от мобилизации. Об этом говорится в материале "Украинской правды" от 14 февраля.

Заместитель главы ОП Ростислав Шурма сообщил журналистам, что представители крупных предприятий на встречах говорят о вероятности остановки из-за нехватки работников.

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"И бизнесу, и обществу надо дать какой-то справедливый и понятный механизм, как гарантировать свою работу. Чтобы мы не мобилизовали только тех, кто реально работает "в белую", и поэтому их видно", — сказал Шурма.

В статье говорится, что согласно расчетам, чтобы мобилизовать дополнительно 500 тысяч человек, необходимо экономически забронировать до 2 миллионов человек. Также сообщается, что в Украине рассматривают два варианта экономического бронирования: либо налоги с зарплаты в не менее 30-35 тысяч гривен, либо 20 тысяч гривен доплаты за работника ежемесячно.

По информации журналистов, в ОП склоняются в первому варианту. При этом Инициативная группа депутатов, которую собрал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, разрабатывает проект, основанный на внедрении дополнительных отчислений со стороны работодателя за каждого работника.

В свою очередь собеседники издания в Федерации работодателей Украины заявили, что и зарплата в 35 тысяч, и 20 тысяч сбор с работодателя – недосягаемы для большинства членов организации.

Напомним, законопроект о мобилизации, поддержанный парламентариями Верховной Рады на первом чтении 7 февраля, предполагает внесение изменений в процедуру бронирования военнообязанных.

По данным СМИ от 26 января, депутаты предлагают ввести ежемесячный платеж, который будет гарантировать отсрочку от мобилизации для различных категорий работников, независимо от должности.