"Виривали волосся і тягали по асфальту": нові деталі щодо спроби самогубства в ТЦК на Закарпатті

Знайомі потерпілого кажуть, що його нібито забрали з готелю, відвезли на КПП та почали звинувачувати у незаконному перетині кордону. У ТЦК кажуть, що прикордонники доправили затриманого до військкомату для уточнення військово-облікових даних.

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У територіальному центрі комплектування на Закарпатті працівники військкомату побили хлопця, який нібито незаконно збирався перетнути державний кордон. Через знущання той намагався накласти на себе руки. Подробіці інциденту розповіла в інстаграм дівчина потерпілого.

"Вчора мого хлопця просто викрали працівники прикордонної служби з готелю міста Виноградів. Вдягли кайданки та повезли його в невідомому напрямку. Як я потім дізналася, його відвезли до прикордонного пункту пропуску Вилок, і там почались звинувачення у намаганні перетину кордону. У нього забрали телефон, документи та гроші, на прохання зателефонувати та надати адвоката був повний ігнор", — розповіла вона.

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За словами дівчини, вона одразу ж звернулася до поліції, але там їй відповіли, що хлопець не говорив, що його викрали. Далі його повезли до ТЦК міста Іршава.

"Через декілька годин мені набирає невідомий номер та я чую голос мого хлопця, який просить допомоги і все, це востаннє я його чую. Звичайно після поліція нічого не робить але каже мені що тепер він в ТЦК міста Хуст. І лише на наступний день о 8 ранку я чую, від добрих людей що він в реанімації міста Хуст", — розповідає дописувачка.

В знущанні з молодого чоловіка вона звинувачує одного з бійців 128-ї бригади ЗСУ, якого вона упізнала по фото в соцмережі, та чоловіків, які з ним були.

"Були ще невстановлені особи які теж били його та знущалися. Виривали волосся, тягали по асфальту, принижували та били по усьому що можна", — розповідає дівчина.

Після цього, за її словами, хлопець намагався вкоротити собі віку, і його доправили до лікарні.

Ряд пабліків вважають, що це той випадок спроби самогубства, про який повідомив ТЦК Хуста.

"Повідомляємо, що 13 березня 2024 року громадянина Хабарова Є.В. представники ДПСУ затримали при спробі незаконного перетину кордону. В подальшому прикордонники доставили його до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Під час перебування на території РТЦК та СП, громадянин зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник Хустського РТЦК та СП. Громадянин Хабаров Є.В. сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Військовослужбовцями ТЦК та СП була надана невідкладна домедична допомога та викликана поліція та карета "швидкої допомоги", яка доставила громадянина до Хустської міської лікарні. Лікарі зафіксували спробу суїциду. За даним фактом проводиться службова перевірка", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 14 березня у Закарпатському ОТЦК та СП повідомили про початок перевірки випадку, коли люди у військовій формі намагалися силоміць затягнути чоловіка в мікроавтобус.