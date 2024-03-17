"Це неприпустимо": омбудсмен обурений затриманням волонтера працівниками ТЦК у Львові

За фактом інциденту призначили службове розслідування. Лубінець звернувся до органів військового командування з проханням посилити контроль та неухильно дотримуватися вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів.

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на затримання у Львові представниками ТЦК місцевого волонтера Кирила Тарана. Омбудсмен заявив, що обурений черговим фактом жорсткого затримання призовника. Про це він написав у Telegram у неділю, 17 березня.

Лубінець повідомив, що на ситуацію відреагував його представник у Львівській області Тарас Подвірний.

"Щойно стало відомо про інцидент, він прибув до Шевченківського РТЦК, аби з’ясувати ситуацію на місці. Сюди ж приїхав і начальник РТЦК. Моєму Представнику надали безперешкодний доступ до документів по Кирилу Тарану", — повідомив Лубінець.

За його словами, відбулась нарада з обласним ТЦК, під час якої вирішили, що Кирило Таран має повторно пройти ВЛК. За підсумками нового медичного огляду чоловіка обласне ТЦК має ухвалити рішення.

Омбудсмен додав, що начальник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов погодився, що при затриманні призовника було порушення. За фактом інциденту призначили службове розслідування. Винних пообіцяли притягнути до відповідальності.

"Укотре наголошую, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування — це неприпустимо, так не має бути в нашому демократичному суспільстві", — заявив Лубінець.

Окрім цього, він звернувся до органів військового командування з проханням посилити контроль та неухильно дотримуватися вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК.

Затримання волонтера у Львові — що відомо

15 березня представники ТЦК і СП у Львові схопили посеред вулиці та силоміць заштовхали до буса волонтера Кирила Тарана. Відео затримання чоловіка показала його дружина Віолетта Таран. При цьому вручення повістки не було.

Зі слів жінки, чоловіка били, порвали особисті речі, розбили окуляри і телефон.

Таран відмовився проходити ВЛК через проблеми зі здоров’ям. При собі медичних документів, які б це підтвердили, чоловік не мав. Під ранок його відправили до військової частини на полігон у Рівне.

Нагадаємо, 14 березня у Закарпатському обласному ТЦК та СП повідомили про початок перевірки випадку у місті Мукачево, коли люди у військовій формі намагалися силоміць затягнути чоловіка в мікроавтобус.

16 березня на Закарпатті працівники військкомату побили хлопця, який нібито незаконно планував перетнути держкордон. Через знущання хлопець намагався накласти на себе руки.