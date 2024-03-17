"Это недопустимо": омбудсмен возмущен задержанием волонтера работниками ТЦК во Львове

По факту инцидента назначили служебное расследование. Лубинец обратился к органам военного командования с просьбой усилить контроль и неукоснительно соблюдать требования законодательства при проведении мобилизационных мероприятий.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на задержание во Львове представителями ТЦК местного волонтера Кирилла Тарана. Омбудсмен заявил, что возмущен очередным фактом жесткого задержания призывника. Об этом он написал в Telegram в воскресенье, 17 марта.

Лубинец сообщил, что на ситуацию отреагировал его представитель во Львовской области Тарас Подворный.

"Как только стало известно об инциденте, он прибыл в Шевченковский РТЦК, чтобы выяснить ситуацию на месте. Сюда же приехал и начальник РТЦК. Моему Представителю предоставили беспрепятственный доступ к документам по Кириллу Тарану", — сообщил Лубинец.

По его словам, состоялось совещание с областным ТЦК, во время которого решили, что Кирилл Таран должен повторно пройти ВВК. По итогам нового медицинского осмотра мужчины областное ТЦК должно принять решение.

Омбудсмен добавил, что начальник Львовского областного ТЦК и СП Артур Ниязов согласился, что при задержании призывника было нарушение. По факту инцидента назначили служебное расследование. Виновных пообещали привлечь к ответственности.

"Еще раз подчеркиваю, что силовые задержания призывников, избиения, угрозы, запугивания — это недопустимо, так не должно быть в нашем демократическом обществе", — заявил Лубинец.

Кроме этого, он обратился к органам военного командования с просьбой усилить контроль и неуклонно соблюдать требования законодательства при проведении мобилизационных мероприятий, воинского учета граждан и прохождения ими ВВК.

Задержание волонтера во Львове — что известно

15 марта представители ТЦК и СП во Львове схватили посреди улицы и силой затолкали в бус волонтера Кирилла Тарана. Видео задержания мужчины показала его жена Виолетта Таран. При этом вручения повестки не было.

По словам женщины, мужчину били, порвали личные вещи, разбили очки и телефон.

Таран отказался проходить ВЛК из-за проблем со здоровьем. При себе медицинских документов, которые бы это подтвердили, мужчина не имел. Под утро его отправили в воинскую часть на полигон в Ривне.

Напомним, 14 марта в Закарпатском областном ТЦК и СП сообщили о начале проверки случая в городе Мукачево, когда люди в военной форме пытались силой затянуть мужчину в микроавтобус.

16 марта на Закарпатье работники военкомата избили парня, который якобы незаконно планировал пересечь госграницу. Из-за издевательств парень пытался покончить с собой.