"Со следами крови и порезами": мужчина пытался покончить с собой в ТЦК, детали

Мужчину якобы поймали при попытке незаконного пересечения границы. Представители ГПСУ доставили его в ТЦК, где тот пытался покончить с собой.

Related video

Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством в Хустском РТЦК и СП. Об этом сообщило издание "Суспільне" со ссылкой на комментарий пресс-службы Закарпатского ТЦК 16 марта.

13 марта пограничники задержали мужчину при попытке незаконного пересечения государственной границы, его доставили в РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.

Важно

Нападение на работников ТЦК с топором на Буковине: стали известны новые подробности инцидента

"Во время пребывания на территории РТЦК и СП, гражданин зашел в туалет, где через некоторое время его нашел представитель Хустского РТЦК и СП. Мужчина сидел на полу со следами крови и порезами на руках", — сказали в пресс-службе ТЦК.

В результате военнослужащие ТЦК оказали неотложную домедицинскую помощь, вызвали полицию и скорую помощь. Мужчину доставили в Хустскую городскую больницу, где медики зафиксировали попытку суицида. Сейчас проводится служебная проверка.

На момент публикации материала пресс-служба Хустского РТЦК в Facebook не комментировала информацию о том, что военнообязанный пытался совершить самоубийство.

Напомним, 15 марта стало известно, что женщина "сдала" своего мужа" работника ТЦК и СП из-за того, что тот ее предал. Украинца мобилизовали с рабочего места.

14 марта в Закарпатском ОТЦК и СП сообщили о начале проверки и выяснения действенных лиц и обстоятельств из-за видеозаписи, которая появилась в сети. В ролике зафиксировано, как в Мукачево люди в военной форме пытались силой затащить мужчину в микроавтобус.