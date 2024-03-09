Нападение на работников ТЦК с топором на Буковине: стали известны новые подробности инцидента

Сын мужчины, который напал на военного из ТЦК, пропал без вести на войне, а другой нападавший тоже в свое время воевал в АТО, рассказали местные жители.

Related video

Правоохранители в Черновицкой области задержали двух мужчин, которые напали на работников ТЦК вблизи контрольно-пропускного пункта. Сначала они наехали на них авто, а затем били топором. Об этом сообщает "Суспільне".

Как рассказала пресс-секретарь Нацполиции области Каролина Маришева, происшествие произошло 7 марта в селе Плоская Вижницкого района вблизи КПП "Горлеча". Водитель легковушки "ВАЗ-2121" наехал на 41-летнего работника ТЦК, далее развернул авто и ударил военного топором в предплечье.

Важно

Нападение на работника ТЦК с топором: побратим рассказал, что тот воевал за Киев и Бахмут (видео)

Другой мужчина тоже ударил военнослужащего, из-за чего тот получил травму. Также нападавшие повредили лобовое стекло и окна автомобиля военнослужащих и скрылись.

Инцидент произошел когда работники ТЦК проверяли документы. Военный, на которого наехал водитель авто, имел ранения на фронте.

Пресс-секретарь областного ТЦК Татьяна Гайдащук сообщила, что оба военнослужащих центра комплектования ранее воевали и их перевели в ТЦК из боевых частей.

Нападавших задержали правоохранители. Ими оказались местные жители 28 и 43 лет.

В полиции начали уголовное производство по факту хулиганства. Санкция статьи предусматривает заключение от 3 до 7 лет.

Председатель Селятинской общины Валерий Полянчук в комментарии "Суспільному" сказал, что сын водителя автомобиля пропал без вести на войне, кроме того, отец 43-летнего водителя авто является добровольцем и с 2014 года воюет на фронте. 28-летний мужчина на лошади также воевал на востоке Украины, он является братом водителя авто.

Напомним, что 8 марта в соцсети появился ролик, на котором двое мужчин с топорами пытались напасть на группу людей в военной форме.

22 февраля сообщалось, что во Львовской области военные могли избить 4 гражданских. Пострадавших мужчин задержали пограничники за попытку нелегально пересечь границу с Польшей.