Нападение на работников ТЦК с топором на Буковине: стали известны новые подробности инцидента
Сын мужчины, который напал на военного из ТЦК, пропал без вести на войне, а другой нападавший тоже в свое время воевал в АТО, рассказали местные жители.
Правоохранители в Черновицкой области задержали двух мужчин, которые напали на работников ТЦК вблизи контрольно-пропускного пункта. Сначала они наехали на них авто, а затем били топором. Об этом сообщает "Суспільне".
Как рассказала пресс-секретарь Нацполиции области Каролина Маришева, происшествие произошло 7 марта в селе Плоская Вижницкого района вблизи КПП "Горлеча". Водитель легковушки "ВАЗ-2121" наехал на 41-летнего работника ТЦК, далее развернул авто и ударил военного топором в предплечье.Важно
Другой мужчина тоже ударил военнослужащего, из-за чего тот получил травму. Также нападавшие повредили лобовое стекло и окна автомобиля военнослужащих и скрылись.
Инцидент произошел когда работники ТЦК проверяли документы. Военный, на которого наехал водитель авто, имел ранения на фронте.
Пресс-секретарь областного ТЦК Татьяна Гайдащук сообщила, что оба военнослужащих центра комплектования ранее воевали и их перевели в ТЦК из боевых частей.
Нападавших задержали правоохранители. Ими оказались местные жители 28 и 43 лет.
В полиции начали уголовное производство по факту хулиганства. Санкция статьи предусматривает заключение от 3 до 7 лет.
Председатель Селятинской общины Валерий Полянчук в комментарии "Суспільному" сказал, что сын водителя автомобиля пропал без вести на войне, кроме того, отец 43-летнего водителя авто является добровольцем и с 2014 года воюет на фронте. 28-летний мужчина на лошади также воевал на востоке Украины, он является братом водителя авто.
Напомним, что 8 марта в соцсети появился ролик, на котором двое мужчин с топорами пытались напасть на группу людей в военной форме.
22 февраля сообщалось, что во Львовской области военные могли избить 4 гражданских. Пострадавших мужчин задержали пограничники за попытку нелегально пересечь границу с Польшей.