Возмутились, что готовятся бежать в Польшу: на Львовщине военные избили 4 гражданских

Пострадавших мужчин задержали пограничники за попытку нелегально пересечь границу с Польшей. Их доставили в помещение военкомата для постановки на воинский учет. Факт потенциального побега из Украины во время войны вызвал агрессию у военных.

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Во Львовской области будут судить военных, которые избили 4 мужчин, которых на границе с Польшей задержали пограничники. Прокуратура передала в суд обвинительный акт. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

В избиении и пытках обвиняются 2 экс-работники Самборского районного ТЦК и СП.

Одному из них инкриминируют незаконное лишение свободы человека и пытки (ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 127 УК Украины), а другому — бездействие военной власти (4 ст. 426 УК Украины).

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Следствием установлено, что в сентябре 2023 года работники ТЦК несколько дней незаконно удерживали 4 военнообязанных. Их заставляли пройти ВВК и вступить в ВСУ. Пострадавших закрыли в комнате, угрожали, запугивали и избивали.

Установлено, что этих мужчин накануне задержали пограничники за попытку нелегально пересечь границу с Польшей. Их доставили в помещение военкомата для постановки на воинский учет. Факт потенциального побега из Украины во время войны вызвал агрессию у военных.

Сейчас обвиняемые находятся под ночным домашним арестом.

Напомним, что военкомы в Сумской области хотели отправить в армию парня без кисти и травмой глаза. Александр Денисенко, который живет в Шостке, был инвалидом по зрению с детства, и все документы передали сразу в ТЦК.