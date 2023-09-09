Не нашел $5-7 тысяч: военкомы в Сумской области отправляют на фронт парня без кисти (фото, видео)

Проживающего в Шостке инвалида по зрению с детства могут признать годным для службы в ВСУ. Сотрудники ТЦК говорят, что его справки ничего не значат, а общественники говорят о несправедливости из-за отсутствия связей и денег у парня.

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Военкомы в Сумской области хотят отправить на фронт парня без кисти и травмой глаза. Об этом написал в Facebook общественный активист, блогер Павел Поламарчук.

Мобилизованного зовут Александр Денисенко, он проживает в Шостке. Поламарчук пишет, что парень — инвалид по зрению с детства и есть все документы об инвалидности 2-й группы, которые в первый же визит отправили в ТЦК.

Согласно законодательству, Денисенко должны предоставить отсрочку и не забирать в армию.

Медкомиссия признала Денисенко ограниченно годным

"Сумской областной ТЦК по полному беспределу не принял во внимание документы об инвалидности. Давлением и введением в заблуждение Александра отправили на ВВК", — объяснил общественник.

Медкомиссия в итоге признала Денисенко ограниченно годным, а военкомы ему сказали, что не будут смотреть на справки, так как "сейчас ничего не значат". Поламарчук показал действительные документы, удостоверяющие наличие инвалидности у мобилизованного.

"Пойдешь в армию и у тебя будет легкая работа… Друзья, это ад", — отреагировал блогер на случившееся.

Поламарчук подчеркивает, что огласка и публичность на сегодня являются единственными способами защиты от произвола. Блогер добавил, что в Шостке живут тысячи "блатных сынков с двумя кистями и глазами, но они "забронированы", "непригодны" и "инвалиды".

"Потому что 5-7 тысяч долларов или связи кумовьев и сватов решают. А реальное состояние здоровья — нет", — написал блогер.

Напомним, что украинские нардепы хотят усилить защиту военнослужащих и арестовывать за оскорбления военных. Изменения в админкодекс защитят всех военнослужащих, в том числе военкомов.

Минздрав и правоохранители будут проверять выданные после начала полномасштабной войны справки ВВК об ограниченной пригодности к службе в ВСУ. Уже открыты уголовные дела.