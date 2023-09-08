В Украине предлагают наказывать за оскорбление военных: что "светит" обидчикам

В Раде предлагают наказывать граждан штрафами и арестом на 15 суток.

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В Верховной Раде предлагают внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов усиления правовой защиты военнослужащих. Предлагается внести в него соответствующую статью. Проект закона обнародовали на сайте Верховной Рады.

Наказывать предлагают за неуважение, которое проявилось в публично проявленном оскорблении, в оскорбительном приставании к военным или в препятствовании реализации ими своих прав и свобод.

За неуважение к военным предлагается накладывать на обидчика штраф от 3400 до 5100 гривен и админарест на срок до 15 суток. Также таких граждан предлагают привлекать к общественным работам на срок от 50 до 60 часов, исправительным работам на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка или общественно-полезных работ на срок от 240 до 360 дней.

Напомним, что 21 августа на Тернопольщине 42-летний местный житель избил военнослужащего, отобрал у него автомат с бронежилетом и убежал.

Ранее сообщалось, что июле 21-летний мужчина избил раненого военного, который передвигался с помощью костылей на Черкасщине. Защитнику Украины выдвинули претензии в том, что "идет война".