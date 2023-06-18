Подростки в Херсоне избили вернувшегося из Бахмута военного – соцсети (видео)

Группа несовершеннолетних на одной из улиц Херсона, как утверждают в соцсетях, нанесла удары мужчине, в результате которых он оказался на земле.

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В Херсоне группа несовершеннолетних атаковала военного, оборонявшего Бахмут от российских захватчиков. Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха".

На видео четверо подростков атакуют мужчину. На видео они наносят ему удары. Впоследствии гражданин упал на землю.

В сообщении обратились к жителям с просьбой сообщить о нападавших, если их удастся узнать. В каком подразделении служил мужчина, не указано. Локация избиения также неизвестна.

Нападения на людей в Херсоне

Это не первый раз, когда на территории города фиксируют нападения на жителей и гостей областного центра. Местный журналист Константин Рыженко 17 июня сообщил, что неизвестные избили волонтера, организовавшего эвакуацию людей. Двое нападавших свалили волонтера на землю и несколько раз ударили его. Конфликт разразился на автовокзале и перерос в преследование на автомобилях.

Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин написал, что нападавших на известного в Херсоне волонтера установили. Полицейские открыли уголовное производство по статье хулиганство.

Волонтера, по их данным, избили в районе автовокзала. В ходе проверки следователи Херсонского райуправления полиции установили, что 16 июня около 16 часов 42-летний житель областного центра приехал с пассажирами в междугородний автовокзал.

Напомним, как сообщил 1 июня Telegram-канал "Труха. Черкассы", сотрудники ТЦК избили мужчину в Черкасской области. Они бежали за ним в парковой зоне, а затем прижимают его к ограждению рядом с общепитом. Пользователи соцсетей возмущались из-за неправильного обращения людей в форме. Но после огласки выяснилось, что военнослужащие из центра комплектования не пытались силой отвезти мужчину, а усмиряли пьяного, решившего нарушить общественное спокойствие.