Сотрудники ТЦК избили мужчину в Черкасской области: появились подробности (видео)

На опубликованной записи выпивший мужчина мешает посетителям кафе, нарушает общественное спокойствие и пытается применять силу.

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На днях в соцсетях появилось видео из Черкасской области. На нем было похоже, что вооруженные военнослужащие избивают мирного жителя. В пабликах сообщали, что случай произошел 1 июня. Об этом сообщает Telegram-канал "Труха. Черкассы".

На опубликованной записи было видно, что сотрудники ТЦК гонятся за мужчиной в парковой зоне, а после прижимают его к ограждению рядом с заведением общепита.

На опубликованной записи один из военнослужащих держит мужчину в шортах за шею, а другой бьет по голове. Пострадавший теряет сознание и ударяется головой при падении.

Пользователи соцсетей возмущались из-за казавшегося некорректным обращения людей в форме. Но после огласки выяснилось, что военнослужащие из центра комплектования не пытались силой увезти мужчину, а усмиряли раздухорившегося пьяного.

По неподтвержденным данным, избитый военными впоследствии якобы заявил, что у него нет претензий к сотрудникам военкомата.

На выложенной записи видно, что гражданин в шортах с характерной грацией нетрезвого мешает посетителям кафе, нарушает общественное спокойствие, а затем пытается применять силу.

Реакция ТЦК

После появления в пабликах скандальной видеозаписи в Черкасском областном ТЦК на запрос журналистов сообщили, что выясняют обстоятельства этого случая.

"Сейчас выясняются обстоятельства, — объяснила спикер Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея. — Работают наши офицеры".

Напомним о том, как и где в Украине вручают повестки. Во Львовском ТЦК пояснили, что законодательством не предусмотрен какой-либо список мест, где разрешено или же запрещено выдавать повестки. По этой причине стоит руководствоваться простым соображением, что повестку должны вручать лично в руки. Но место действия может быть любым: дом, улица или работа.

Также сообщалось о том, кого летом призовут первым и на каких специалистов сейчас есть спрос. Полковник ВСУ Владимир Арап рассказал, что во время летней мобилизации будет вестись отбор граждан, владеющими иностранными языками. Такой навык должен помочь при общении с западными инструкторами.