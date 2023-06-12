Мобилизация в Украине: кого летом призовут первым и на каких специалистов сейчас спрос

По словам полковника ВСУ Владимира Арапа, в рамках летней мобилизации будут отбирать граждан, которые владеют иностранными языками. Это должно помочь при общении с западными инструкторами.

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. О том, на кого есть сейчас запрос в ВСУ рассказал начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Владимир Арап, передает Армия Inform.

По его словам, в первую очередь сейчас нужны люди, которые владеют иностранными языками. Это позволит им сотрудничать с инструкторами из разных стран, которые выделяют вооружение и технику Украине.

Именно таких людей будут искать в Вооруженных силах Украины в рамках летней кампании по мобилизации.

"Сейчас имеем запрос на граждан, которые на высоком уровне владеют английским, немецким и французским языками. Такие специалисты нужны для сотрудничества с зарубежными инструкторами, которые помогают нашим военнослужащим овладевать новейшими видами вооружения, полученными от международных партнеров", — говорится в сообщении.

Примечательно, что в Украине всеобщая мобилизация была продлена в начале мая еще на три месяца. Заканчивается срок действия указа 18 августа с возможностью дальнейшего продления.

Плановые задачи по мобилизации в областях определяет Генеральный штаб ВСУ. Представители этих учреждений на месте проводят дальнейший анализ и изучение морально-деловых качеств каждого отдельного лица с целью его дальнейшей профессиональной подготовки.

Напомним, 11 июня сообщалось, как можно по закону обжаловать выданную на блокпосте повестку. В случае обнаружения нарушений при выдаче повестки военнообязанные мужчины могут обратиться в ТЦК, Минобороны или Нацполицию. Акт с оформлением отказа происходит в присутствии двух свидетелей.