Мобілізація в Україні: кого влітку призвуть першим і на яких фахівців зараз попит

За словами полковника ЗСУ Володимира Арапа, у рамках літньої мобілізації відбиратимуть громадян, які володіють іноземними мовами. Це має допомогти при спілкуванні із західними інструкторами.

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В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Про те, на кого зараз є запит до ЗСУ, розповів начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Володимир Арап, передає Армія Inform.

За його словами, насамперед зараз потрібні люди, які володіють іноземними мовами. Це дозволить їм співпрацювати з інструкторами різних країн, які виділяють озброєння та техніку Україні.

Саме таких людей шукатимуть у Збройних силах України у рамках літньої кампанії з мобілізації.

"Зараз маємо запит на громадян, які на високому рівні володіють англійською, німецькою та французькою мовами. Такі фахівці потрібні для співпраці із закордонними інструкторами, які допомагають нашим військовослужбовцям опановувати новітні види озброєння, отримане від міжнародних партнерів", — йдеться у повідомленні.

Примітно, що в Україні загальну мобілізацію продовжили на початку травня ще на три місяці. Закінчується термін дії указу 18 серпня із можливістю подальшого продовження.

Планові завдання щодо мобілізації в областях визначає Генеральний штаб ЗСУ. Представники цих установ на місці проводять подальший аналіз та вивчення морально-ділових якостей кожної окремої особи з метою її подальшої професійної підготовки.

Нагадаємо, 11 червня повідомлялося, як можна за законом оскаржити видану на блокпості повістку. У разі виявлення порушень при видачі повістки військовозобов'язані чоловіки можуть звернутися до ТЦК, Міноборони чи Нацполіції. Акт із оформленням відмови відбувається у присутності двох свідків.