Загальна мобілізація в Україні: як можна згідно із законом оскаржити видану на блокпості повістку

У разі виявлення порушень при видачі повістки військовозобов'язані чоловіки можуть звернутися до ТЦК, Міноборони чи Нацполіції. Акт з оформленням відмови відбувається у присутності двох свідків.

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Повістку, видану військовозобов'язаним чоловікам на блокпості, можна оскаржити у разі невиконання кількох умов. Про це у неділю, 11 червня, повідомляє РБК-Україна.

За інформацією видання, при врученні повістки в Україні існує певний протокол, якого необхідно дотримуватись. Якщо документ був заповнений неправильно, або його вручила особа, яка не уповноважена це робити, людина має право на оскарження повістки.

За яких умов можна оскаржити повістку?

Незважаючи на те, що видати повістку в Україні можуть у будь-якому громадському місці, а військовозобов'язаний чоловік після її отримання повинен відвідати військкомат, є дві важливі умови видачі повісток.

По-перше, повістка може бути неправильно заповнена, або її може вручити особа, яка не уповноважена вчиняти такі дії. У такому випадку людина має законне право відмовитися від неї.

Хто не має права видавати повістки:

співробітники митниці;

поліцейські;

військові, які чергують на блокпостах.

Як оскаржити повістку

Українцям важливо знати, що вручення повісток дозволено лише представникам військового комісаріату чи органу місцевого самоврядування після того, як представник пред'явить свої документи. Якщо документ намагається видати хтось інший, то людина має право відмовитися від повістки.

У такій ситуації необхідно скласти відповідний акт із зазначенням причини відмови брати повістку. Процес обов'язково має проводитись у присутності двох свідків.

У разі виявлення порушення людина має право звернутися з приводу оскарження до Міністерства оборони, Національної поліції або ТЦК.

За відмову від отримання повістки чоловіків призовного віку може очікувати адміністративна та кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, 8 червня стало відомо, що після закінчення війни та перемоги військовозобов'язаним чоловікам дозволять безперешкодно залишати межі України.

Також днями стало відомо, що в Україні змінили категорії чоловіків, яких можуть мобілізувати — одну нову категорію офіційно додають до закону. Вік призову на строкову військову службу було знижено з 27 до 25 років.