Мобілізація в Україні: хто першим отримає повістки у червні

Якщо чоловікові виповнювалося 27 років і він не служив в армії, то мобілізувати його не могли. Згідно із новим законопроєктом, розширюється коло осіб, яких можуть призвати на службу до лав Сил оборони.

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В Україні змінили категорії чоловіків, яких можуть мобілізувати ― одну нову категорію офіційно додають в закон. Граничний вік призову на строкову військову службу знижено з 27 до 25 років. Про те, які категорії громадян призиватимуть у червні йдеться в матеріалі NV.

Загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні подовжили до 18 серпня. Під час правового статусу воєнного стану всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, і їх можуть мобілізувати. Можуть мобілізувати і тих, кого раніше визнали придатними або обмежено придатними до військової служби. Причому немає значення, чи мають вони досвід військової служби. Якщо громадянин має право на відстрочку та може довести це документально, він отримує відстрочку від служби.

Раніше граничний призовний вік становив 27 років. Якщо чоловікові виповнювалося 27 років і він не служив в армії, то мобілізувати його не могли. Згідно із новим законопроєктом, розширюється коло осіб, яких можуть мобілізувати. Мова йде також про призовників віком 25 і 26 років, які раніше мобілізації не підлягали.

Мобілізувати можуть такі категорії чоловіків:

придатні і обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану чоловіки віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби;

придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану чоловіки з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років (власники "білого квитка"), визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров’я під час воєнного стану рішенням військово-лікарської комісії, які не здійснювали тяжкий злочин.

З цих пpaвил випливaє, що мобілізaції підлягaють нaвіть ті, кого в миpний чac було визнaно обмeжeно пpидaтним до війcькової cлужби. Тобто люди, яким здоpов’я нe дозволяє нecти війcькову cлужбу. Однaк тaкe обмeжeння діяло у миpний чac. A під чac воєнного cтaну нaвіть обмeжeно пpидaтні гpомaдяни можуть нecти війcькову cлужбу.

Нагадаємо, що в Україні від 1 червня очікується низка змін, зокрема, у військовому обліку та сповіщенні громадян. Медичні установи, які працюють у системі Міноборони, отримають доступ до електронних медичних карток пацієнтів цивільних медустанов.

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому вигадали нехитру схему, як "відмазувати" чоловіків від мобілізації. Їх працевлаштовували на підприємство "Кіровоградгаз" і таким чином вони отримували бронь.