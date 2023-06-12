Как и где в Украине вручают повестки: разъяснение ТЦК

Законодательством не предусмотрен четкий список мест, где могут или не могут выдаваться повестки. Поэтому стоит руководствоваться простым правилом: повестка вручается лично в руки, независимо от места — дом, улица, место работы и пр.

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В условиях продолжающейся всеобщей мобилизации в Украине повестку могут вручить лично в руки и практически в любом месте — будь то на улице, блокпосту, по месту жительства или работы. О порядке вручения повесток военнообязанным в условиях военного времени рассказала Мария Левко, спикер Львовского областного ТЦК и соцподдержки. Пост опубликован в блоге Zaxid.net.

По законодательству, украинские граждане должны прибыть по вызову в ТЦК, чтобы уточнить учетные данные, повестку же могут выдать любому мужчине в возрасте 18-60.

Где чаще вручают повестки

Нет какого-либо списка, где могут или не могут выдавать повестки гражданам, поэтому стоит руководствоваться простым правилом о том, что повестка вручается лично в руки, независимо от места: улица, работа, дом, пункт пропуска, блокпост.

Как по закону должна вручаться повестка

Список лиц, имеющих право вручать повестки:

лица из органов местного самоуправления;

представители предприятий, учреждений, организации, в которых работают военнообязанные;

управляющие ОСББ;

представители ТЦК.

Для вручения повестки требуется установить личность человека, чем и объясняется требование носить паспорт и прочие документы, удостоверяющие личность.

Повестка вручается лично в руки. При отказе от получения повестки уполномоченные лица могут составить акт об отказе. Помимо подписей сотрудников ТЦК, в нем расписываются свидетели и сам отказавшийся от получения повестки.

Виды повесток

В общей сложности существует четыре вида повесток.

Повестки для уточнения данных нужны для обновления сведений о составе семьи, здоровья, месте работы и пр.

нужны для обновления сведений о составе семьи, здоровья, месте работы и пр. Повестка для прохождения медкомиссии (ВВК) , в которой значится подпись начальника районного ТЦК и СП, обяжет гражданина пройти обследование. Его результаты вносят в специальную карточку, которая прилагается к повестке. По прохождении комиссии на карточке будет значиться вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, ограниченной пригодности, либо непригодности к несению службы.

, в которой значится подпись начальника районного ТЦК и СП, обяжет гражданина пройти обследование. Его результаты вносят в специальную карточку, которая прилагается к повестке. По прохождении комиссии на карточке будет значиться вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, ограниченной пригодности, либо непригодности к несению службы. Мобилизационное предписание (явка с вещами) выдается военнообязанному после медкомиссии, в случае если признают годным.

выдается военнообязанному после медкомиссии, в случае если признают годным. Повестки для призыва на срочную службу сейчас не выдаются.

Что записывают в повестку

Повестка должна быть корректно составлена и подписана. Указывается: ФИО, год рождения и адрес проживания военнообязанного, разновидность выданной повестки, дата, время и адрес, куда необходимо прийти.

Указывается также название органа, печать, подпись, ФИО начальника РТЦК и СП.

Что будет, если не прийти в ТЦК

Если не прийти по повестке в центр комплектования, это чревато административным штрафом или же уголовной ответственностью.

За неявку в ТЦК по вызову по первому или второму виду повестки предусмотрен штраф:

первое нарушение — 100-200 необлагаемых минимумов (1700-3400 грн);

повторное нарушение в течение года — уже повлечет от 200 до 500 необлагаемых минимумов (то есть 3400-8500 грн).

Если проигнорировать повестки третьего или четвертого вида, это может повлечь за собой уголовную ответственность — в ряде случаев до пяти лет.

Могут ли выдать повестку родственникам

По словам юристов, повестки не считаются надлежаще врученными, если их выдали родственникам гражданина, даже если эти родственники живут на одной жилплощади вместе с военнообязанным.

Напомним, что полковник ВСУ Владимир Арап рассказал о мобилизации граждан, владеющих иностранными языками. Такой навык должно помочь при общении с западными инструкторами, объяснил полковник.

Также сообщалось о том, как по закону можно обжаловать выданную на блокпосте повестку.