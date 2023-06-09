Мобилизация в Украине: какие могут быть повестки и можно ли их вручить по СМС, — ответ юриста

По словам адвоката Романа Симутина, повестки должны вручаться лично и под подпись. Оповещение по СМС не является правомерным.

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В связи с длительной широкомасштабной вооруженной агрессией России против Украины Указом президента Украины №254/2023 продлен срок действия военного положения в Украине и всеобщей мобилизации — до 18 августа 2023 года. В рамках проведения всеобщей мобилизации в стране проводятся специальные мероприятия, в частности, призыв военнообязанных в ВС Украины на военную службу. Фокус разбирался, какие виды повесток существуют и могут ли вызвать в ТЦК по СМС или почте.

Какие виды повесток существуют в Украине

Как рассказала 5 июня руководительница пресс-службы Львовского ОТЦК и СП Мария Левко, законодательством Украины предусмотрено четыре вида повесток Они включают:

Повестку для уточнения данных: предоставляется для обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и прочих сведениях.

Повестку на прохождение военно-врачебной комиссии: выдается начальником Территориального Центра Кадрового обеспечения (ТЦК) и требует прохождения медицинского осмотра. К повестке прилагается карточка исследования и осмотра военнообязанного, в которой указывается заключение военно-врачебной комиссии о его пригодности или непригодности к военной службе.

Повестку для призыва на срочную военную службу: используется для призыва граждан на срочную военную службу.

Мобилизационное распоряжение: вручается военнообязанному после прохождения медицинского осмотра, если он признан годным к прохождению военной службы.

"Повестка должна быть правильно заполнена и подписана начальником территориального центра комплектования. В любой повестке должны быть указаны: фамилия, имя и отчество, год рождения и адрес проживания военнообязанного, вид повестки, дата, время и адрес куда необходимо явиться, уточнения относительно необходимых документов, название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество начальника РТЦК и СП", — отметила Левко.

Повестки по почте и СМС

Повестки могут быть вручены не только лично, но и через СМС-сообщение, почтовый ящик или через родственников. Адвокат Роман Симутин 5 июня, рассказал, что такие способы вручения документа не являются законными.

Юрист поделился случаем, когда клиенту пришло СМС-сообщение на указанный в договоре телефонный номер, которое гласило: "В связи с тем, что Вы своей подписью подтвердили владение этим номером, сообщаю о необходимости прибытия такого-то числа, в такой-то ТЦК, для уточнения учетных данных и прохождения ВВК".

Юрист отметил, что в данном случае ничего делать не нужно. Он напомнил, что повестка должна быть вручена лично под подпись или через заказное письмо с уведомлением о вручении, что закреплено в постановлении Кабмина от 30 декабря 2022 года № 1487.

Также одним из вариантов неправомерной вручения повестки является ее вбрасывание в почтовый ящик или передача повестки через родственников. В этих случаях человек не расписывается о получении повестки и не получает ее лично, поэтому такая повестка не обязывает его предпринимать какие-либо действия.

Если повестка была получена через заказное письмо с описью содержимого и подписью, это считается правомерной формой вручения, отметил правозащитник.

Напомним, 8 июня сообщалось о том, как получить отсрочку от мобилизации во время действия в Украине военного положения.

Ранее, 7 июня, Фокус разбирался, кого могут мобилизовать в первую очередь. Украина стремится подготовить специалистов, владеющих иностранными языками, для эффективного взаимодействия с западными партнерами и успешного выполнения своих оборонительных задач.