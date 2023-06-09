Мобілізація в Україні: які можуть бути повістки та чи можна їх вручити по СМС, — відповідь юриста

За словами адвоката Романа Сімутіна, повістки мають вручатися особисто та під підпис. Оповіщення по СМС не є правомірним.

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У зв'язку із тривалою широкомасштабною збройною агресією Росії проти України Указом президента України №254/2023 продовжено термін дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації – до 18 серпня 2023 року. У рамках проведення загальної мобілізації в країні проводяться спеціальні заходи, зокрема заклик військовозобов'язаних до ЗС України на військову службу. Фокус розбирався, які види повісток існують і чи можуть викликати в ТЦК СМС чи поштою.

Які види повісток існують в Україні

Як розповіла 5 червня керівниця пресслужби Львівського ОТЦК та СП Марія Левко, законодавством України передбачено чотири види повісток. Вони включають:

Повістку для уточнення даних: надається для оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я військовозобов'язаних, місце роботи та інші відомості.

Повістку на проходження військово-лікарської комісії: видається начальником Територіального центру кадрового забезпечення (ТЦК) та вимагає проходження медичного огляду. До повістки додається картка дослідження та огляду військовозобов'язаного, в якій зазначається висновок військово-лікарської комісії про його придатність або непридатність до військової служби.

Повістку для призову на строкову військову службу: використовується для призову громадян на строкову військову службу.

Мобілізаційне розпорядження: вручається військовозобов'язаному після проходження медичного огляду, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

"Повістка повинна бути правильно заповнена і підписана начальником територіального центру комплектування. У будь-якій повістці мають бути зазначені: прізвище, ім'я та по батькові, рік народження та адреса проживання військовозобов'язаного, вид повістки, дата, час та адреса, куди необхідно з'явитися, уточнення щодо необхідних документів, назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові начальника РТЦК та СП", — зазначила Левко.

Повісткі поштою та СМС

Повістки можуть бути вручені не тільки особисто, але й через СМС-повідомлення, поштову скриньку або через родичів. Адвокат Роман Сімутін 5 червня розповів, що такі способи вручення документа не є законними.

Юрист поділився випадком, коли клієнту надійшло СМС-повідомлення на вказаний у договорі телефонний номер, яке свідчило: "У зв'язку з тим, що Ви своїм підписом підтвердили володіння цим номером, повідомляю про необхідність прибуття такого числа, до такої ТЦК, для уточнення облікових даних та проходження ВВК".

Юрист зазначив, що у цьому випадку нічого робити не потрібно. Він нагадав, що повістку має бути вручено особисто під підпис або через рекомендований лист із повідомленням про вручення, що закріплено в постанові Кабміну від 30 грудня 2022 року № 1487.

Також одним із варіантів неправомірного вручення повістки є її вкидання до поштової скриньки або передача повістки через родичів. У цих випадках людина не розписується про отримання повістки й не отримує її особисто, тому така повістка не зобов'язує її робити будь-які дії.

Якщо повістку було отримано через рекомендований лист з описом вмісту та підписом, це вважається правомірною формою вручення, зазначив правозахисник.

Нагадаємо, 8 червня повідомлялося про те, як отримати відстрочку від мобілізації під час дії в Україні воєнного стану.

Раніше, 7 червня, Фокус розбирався, кого можуть мобілізувати насамперед. Україна прагне підготувати фахівців, які володіють іноземними мовами, для ефективної взаємодії із західними партнерами та успішного виконання своїх оборонних завдань.