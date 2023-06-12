Як і де в Україні вручають повістки: роз'яснення ТЦК

Законодавством не передбачено чіткого списку місць, де можуть або не можуть видаватися повістки. Тому варто керуватися простим правилом: повістка вручається особисто в руки, незалежно від місця — будинок, вулиця, місце роботи та ін.

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В умовах загальної мобілізації в Україні повістку можуть вручити особисто в руки й практично в будь-якому місці — будь то на вулиці, блокпосту, за місцем проживання чи роботи. Про порядок вручення повісток військовозобов'язаним в умовах воєнного часу розповіла Марія Левко, речник Львівського обласного ТЦК та соцпідтримки. Пост опублікований на сайті Zaxid.net.

За законодавством, українські громадяни мають прибути на виклик до ТЦК, щоб уточнити облікові дані, а повістки можуть видати будь-якому чоловікові віком 18-60.

Де частіше вручають повістки

Немає якогось списку, де можуть або не можуть видавати повістки громадянам, тому варто керуватися простим правилом про те, що повістка вручається особисто в руки, незалежно від місця: вулиця, робота, будинок, пункт пропуску, блокпост.

Як за законом має вручатися повістка

Список осіб, які мають право вручати повістки:

особи з органів місцевого самоврядування;

представники підприємств, установ, організації, у яких працюють військовозобов'язані;

керівники ОСББ;

представники ТЦК

Для вручення повістки потрібно встановити особу людини, чим пояснюється вимога носити паспорт та інші документи, що засвідчують особу.

Порядок денний вручається особисто в руки. У разі відмови від отримання повістки уповноважені особи можуть скласти акт про відмову. Крім підписів співробітників ТЦК, у ньому розписуються свідки та той, хто відмовився від отримання повістки.

Види повісток

Загалом існує чотири види повісток.

Повістки для уточнення даних потрібні для оновлення відомостей про склад сім'ї, здоров'я, місце роботи та ін.

потрібні для оновлення відомостей про склад сім'ї, здоров'я, місце роботи та ін. Повістки для проходження медкомісії (ВЛК) , в яких значиться підпис начальника районного ТЦК та СП, зобов'яже громадянина пройти обстеження. Його результати вносять до спеціальної картки, яка додається до повістки. Після проходження комісії на картці буде значитися висновок військово-лікарської комісії про придатність, обмежену придатність або непридатність до несення служби.

, в яких значиться підпис начальника районного ТЦК та СП, зобов'яже громадянина пройти обстеження. Його результати вносять до спеціальної картки, яка додається до повістки. Після проходження комісії на картці буде значитися висновок військово-лікарської комісії про придатність, обмежену придатність або непридатність до несення служби. Повістка мобілізаційного розпорядження (явка з речами) видається військовозобов'язаному після медкомісії, якщо визнають придатним.

видається військовозобов'язаному після медкомісії, якщо визнають придатним. Повістки для призову на термінову службу зараз не видаються.

Що записують в повістку

Повістка має бути коректно складена і підписана. Вказується: ПІБ, рік народження та адреса проживання військовозобов'язаного, різновид виданої повістки, дата, час та адреса, куди необхідно прийти.

Вказується також назва органу, печатка, підпис, ПІБ начальника РТЦК та СП.

Що буде, якщо не прийти до ТЦК

Якщо не прийти по повістці в центр комплектування, це може спричинити адміністративний штраф або ж кримінальну відповідальність.

За неявку до ТЦК на виклик за першим або другим видом повістки передбачено штраф:

перше порушення — 100-200 неоподатковуваних мінімумів (1700-3400 грн);

за повторне порушення протягом року — від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (тобто 3400-8500 грн).

Якщо проігнорувати повістки третього чи четвертого виду, це може спричинити кримінальну відповідальність — у ряді випадків до п'яти років.

Чи можуть видати повістку родичам

За словами юристів, повістки не вважаються належним чином врученими, якщо їх видали родичам громадянина, навіть якщо ці родичі живуть на одній житлоплощі разом із військовозобов'язаним.

Нагадаємо, що полковник ЗСУ Володимир Арап розповів про мобілізацію громадян, які володіють іноземними мовами. Така навичка має допомогти при спілкуванні із західними інструкторами, пояснив полковник.

Також повідомлялося про те, як за законом можна оскаржити видану на блокпості повістку.