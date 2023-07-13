"Из-за вас война": под Черкассами 21-летний мужчина избил военного на костылях

По словам волонтерки из Черкасской области Татьяны Силы, она лично видела, как упавшего военнослужащего со следами ранений ногами избивают на проезжей части.

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В населенном пункте Шрамковка Черкасской области 21-летний молодой человек избил раненого военного, который передвигался с помощью костылей. Об этом рассказала волонтерка Татьяна Сила на своей странице в Facebook.

Сообщается, что раненому защитнику Украины предъявили претензии в том, что "идет война".

По словам волонтерки, инцидент произошел на автобусной остановке.

Она лично видела, как упавшего военнослужащего, у которого были следы ранений, ногами избивают на проезжей части. При этом он сказал: "Вы ВСУшники кон***ны, вас мочить надо, из-за вас война".

Прохожие помогли подняться пострадавшему и оттянули хулигана. По словам волонтерки, в адрес тех, кто заступился за военнослужащего, звучали угрозы.

В довершение всего, со слов Татьяны Силы, подростки в возрасте около 12 лет принялись бросаться в военного камнями.

Тяжело раненный в Соледаре и Бахмуте

Волонтерка, которая лично знакома с военнослужащим, рассказала, что пострадавший военный с первых дней войны находился на передовой и был в Соледаре и Бахмуте. С ее слов, после нерадушного приема односельчан, мужчина расплакался.

Военная специальность избитого защитника — снайпер. Сейчас он проходит реабилитацию после полученных множественных осколочных ранений и сильной контузии.

"После госпиталя его, как и многих других, вывели за штат со смешными 850 грн денежного довольствия, поселив в каком-то лесхозе посреди леса и болот в помещении бывшей школы без условий для проживания", — отметила волонтерка, добавив, что о какой бы то ни было реабилитации нет речи.

В полиции открыли производство

Полиция Черкасской области подтвердила этот случай. Нападающий идентифицирован. Это 21-летний местной житель.

Житель Черкасской области, избивший военного

"В настоящее время пострадавший военнослужащий находится в больнице. По данному факту открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации — "умышленное легкое телесное повреждение", — говорится в публикации полицейской пресс-службы.

Сообщается, что из-за огласки в прессе 21-летнему подростку пришлось извиниться.

Напомним, что в Минобороне озвучили результаты контраступления ВСУ на восточном и южном направлениях.

Также сообщалось, что вместо морга в Мариуполе открыли магазин колбас. Мариупольцы рассказали о своих домах, разрушенных ВС РФ.