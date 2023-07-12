"Есть продвижение": в Минобороне озвучили результаты контраступления ВСУ на восточном и южном направлениях

Силы обороны Украины ведут тяжелые бои, и враг не продвигается. Тем не менее наша армия успешно подрывает оборонительные способности россиян, благодаря чему снижается количество вражеских обстрелов.

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Силы обороны Украины 12 июля успешно сдерживали наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где ведутся тяжелые бои. Об этом сообщает замминистра обороны Украины Анна Маляр у себя в Telegram-канале.

По результатам сегодняшнего дня, Силам обороны Украины удалось провести успешное наступление на южном фланге вокруг Бахмута.

"Есть продвижение. Сейчас наши защитники укрепляются на занятых рубежах", — отметили в ведомстве.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, выполняя задачи, направленные на ослабление врага и отработку обстановки для дальнейших действий.

"За последние недели наши защитники на юге подорвали наступательные и оборонительные способности врага. Так, из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами количество вражеских обстрелов сейчас снизилось" — сообщает Анна Маляр.

Напомним, 12 июля спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообшал, что Силы обороны Украины успешно уничтожают боевой потенциал российских войск на южных участках фронта на Бердянском направлении.

За прошедшие сутки на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали 68 оккупантов, 156 получили ранения, четырех солдат взяли в плен. Также украинские защитники уничтожили 22 единицы вооружения и техники.

По информации Генштаба ВСУ, украинским военным удалось провести успешные контрнаступательные действия на двух участках фронта на флангах под Бахмутом в районах населенных пунктов Белая Гора — Андреевка и Белая Гора — Курдюмовка, о чем стало известно 12 июля.

Фокус ранее писал о том, что российские войска готовятся к возможным боевым действиям на территории оккупированного полуострова Крым. В ожидании украинского контрнаступления там начали возводить фортификационные сооружения, а также усилили защиту Крымских перешейков.