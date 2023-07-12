Вместо морга открыли магазин колбас: жители Мариуполя рассказали о своих домах, разрушенных РФ (фото)

Журналисты записали рассказы людей, жилье которых разрушили россияне. На месте их домов — выгоревшие руины, которые оккупанты снесут и построят что-то новое.

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Украинцы — жители разрушенного Мариуполя — рассказали истории своей жизни в домах, которые разбомбила Россия. Люди поделились воспоминаниями о своих квартирах, о соседях, о выживании под обстрелами, о выезде из оккупации. Между тем власти РФ приняли решение снести более 450 домов и на их месте построить новые. Истории людей и о том, что осталось от Мариуполя, записали журналисты издания "Верстка".

Издание указало, что российская оккупационная администрация запланировала снести 459 домов. На их месте разбивают новые кварталы, а на строительство прибывают студенты, чтобы ускорить процесс.

С росСМИ поделились воспоминаниями семь человек — жителей украинского Мариуполя.

Александра рассказала, как жила с мамой, папой и братом в квартире по адресу ул. Металлургов, д. 133а. Вспомнила, в какие цвета мама раскрасила разные помещения квартиры. Также вспомнила, как вместе с братом выезжали в Украину, имея в карманах мизер денег. Позади — многоэтажка, в которой уцелело лишь 5 квартир.

Позже женщина узнала о судьбе "Новой почты", которая стояла неподалеку. Оккупанты сначала превратили помещение в морг. А позже там же открыли колбасный магазин.

Мариуполь: вместо "Новой почты" — морг и колбасный магазин

Владислава жила по адресу ул. Куинджи, 130. Начало войны девушка встретила в Харькове, а ее бабушка — в Мариуполе. Во время одного из обстрелов женщина упала и сломала ключицу. Ее едва вывезли в Мангуш, где она умерла. А в стене ее дома — огромная дыра и пропасть на месте соседнего дома.

Мариуполь, ул. Куинджи 130

Дмитрий — из дома на бульваре Шевченко, д. 87. Мужчина вспоминал, как посещал родителей в многоэтажке, как мама любила фарфор, а они с отцом читали книги. После "освобождения" россиянами дом горел так, что не выдержал бетон.

Мариуполь, бульвар Шевченко 87

И таких историй — еще четыре.

Мариуполь, ул. Митрополитская 56

Отметим в сети можно найти карту разрушенных зданий Мариуполя. Ее составил Виталий Штутман. На карте — 1865 меток, к каждой прилагаются фотосвидетельства разрушений.

Мариуполь — карта разрушенных зданий

В мае 2023 года мэр Мариуполя Вадим Бойко сообщил, что россияне разрушили в городе 2208 домов. Год назад, в июне 2022 года, чиновник сообщил в эфире Всеукраинского телемарафона, сколько всего домов в Мариуполе — по его словам, их 2600. Итак, россияне разрушили 85% процентов города.

Напоминаем, советник мэра Мариуполь Петр Андрющенко рассказал, что российские власти обманом заманивают своих граждан в разрушенный город. Россиян приглашают на отдых, рассказывают о низких ценах. Однако они остаются недовольны, потому что собственными глазами видят руины уничтоженного населенного пункта.

В середине июня вышел документальный фильм под названием "20 дней в Мариуполе". Режиссер Мстислав Чернов снял события, которые происходили весной 2022 года: зрители воочию увидят последствия бомбардировок ВС РФ.