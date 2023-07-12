Заманивают на море: оккупанты распространяют ложь про глубокий тыл в Мариуполе, — Андрющенко

По данным советника мэра, россияне едут в Мариуполь на отдых из-за низкой цены. Они остаются недовольными, ведь в настоящее время город превратился в руины.

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Российские оккупанты распространяют ложную информацию о безопасности в Мариуполи с целью заманивания своих соотечественников на море. Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Радио "Свобода"

"От Мариуполя до границы с Бердянским районом Запорожской области все забито на сегодняшний день россиянами. Они едут и очень удивляются, когда работает ПВО, потому что это громко, и очень неприятно. Однако для россиян это сюрприз. Их убедили, что это глубокий тыл, "город восстанавливается", — заявил он.

Как отметил Андрющенко, россияне, которые приезжают на отдых в Мариуполь, возмущаются тому, что город буквально превратился в руины, что это не соответствует пропагандистской картинке.

Однако многие граждане РФ все же едут на побережье Азовского моря из-за низких цен. Особенно это касается жителей приграничных регионов — Белгородской, Ростовской и других областей России.

Напомним, что 4 июля у Пригожина подтвердили, что ВС РФ массово убивали мирных жителей в Мариуполе. Связанное с наемниками ЧВК "Вагнер" медиа поделилось подробностями штурма Мариуполя российскими войсками и боевиками "ДНР". Генералы ВС РФ хотели взять город быстро и любой ценой.

Также 29 июня советник мэра Мариуполя рассказал, как ВС РФ готовятся бежать из города. Петр Андрющенко отметил, что в самом незавидном положении оказались мариупольские коллаборанты, которым спецслужбы РФ не дают разрешения выехать из Мариуполя.