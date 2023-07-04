"Только нацисты": у Пригожина подтвердили, что ВС РФ массово убивали мирных жителей в Мариуполе

Связанное с наемниками ЧВК "Вагнер" медиа поделилось подробностями штурма Мариуполя российскими войсками и боевиками "ДНР". Генералы ВС РФ хотели взять город быстро и любой ценой.

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Во время штурма Мариуполя российские войска, а также различные группировки из так называемой "ДНР" массово убивали мирных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК "Вагнер" российского миллиардера Евгения Пригожина.

В сообщении говорится, что жертвы среди мирных жителей во время штурма Мариуполя – тайна, которая покрыта мраком. В одном из районов, где россияне проводили штурмовые действия, перед этим обстреляв его из систем "Солнцепек" и ракетами с авиации, еще находились гражданские.

Канал описывает разговор командиром одного подразделений и полковником штаба. После нескольких часов боя россияне вывели силы из района для доукомплектации. Вместе с ними выехали и гражданские.

Сообщается, что командир спешился с бронемашины и подошел к полковнику. Он возмутился, почему в районе, по которому "отработала" авиация и артиллерия, еще есть гражданские. Они начали выходить прямо из жилых домов.

"Москва сказала, что там никого нет. Только "азовцы", нацисты", — процитировали полковника администраторы канала.

В сообщении говорится, что после осознания того, сколько мирных украинцев погибли в результате российских атак, ВС РФ разрешили открывать гуманитарные коридоры.

"Но сначала паркетным генералам нужен был лишь результат – максимально быстро взять столицу "Азова", чтобы проделать очередную дырочку под медаль и звездочку. И неважно какой ценой", — заявили администраторы канала.

Обстрелы мирных жителей Мариуполя Фото: Скриншот

Напомним, что 3 июля глава "вагнеровцев" Пригожин записал первое обращение после "ухода" в Беларусь. Он заявил, что ему и его группировке необходима поддержка для новых побед и борьбы с предателями.

Также 29 июня советник мэра Мариуполя рассказал, как ВС РФ готовятся бежать из города. Петр Андрющенко отметил, что в самом незавидном положении оказались мариупольские коллаборанты, которым спецслужбы РФ не дают разрешения выехать из Мариуполя.