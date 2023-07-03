Анонсировал новые "победы": Пригожин записал первое обращение после "ухода" в Беларусь

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ему и его группировке необходима поддержка для новых побед и борьбы с предателями.

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В понедельник, 3 июля, Евгений Пригожин, главарь частной военной компании "Вагнер", впервые за неделю записал аудиообращение, в котором он обратился с просьбой о поддержке. Обращение было опубликовано в пропагандистском Telegram-канале Grey Zone.

Пригожин в своем обращении вспомнил о прошлом событии, известном как "марш справедливости", который был связан с мятежом и почти привел его к Москве.

"Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали — наш "марш справедливости" был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось", — заявил он.

В своем обращении Пригожин также заявил о предстоящих "следующих победах на фронте" своих террористов, однако не раскрыл свои дальнейшие планы и местонахождение ЧВК "Вагнер".

Напомним, что по данным СМИ, разведка США знала о планах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить военный мятеж в России, но скрывала разведданные от своих союзников.

Мы также писали о том, что США вели переговоры с Москвой во время военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В частности речь шла о сохранении жизней дипломатов из США, как того требуют международные нормы.