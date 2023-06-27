В США знали о планах Пригожина на мятеж, но скрывали разведданные от союзников, — CNN

По словам журналистов, только ограниченный круг лиц знал о планах главы ЧВК "Вагнер" Пригожина. Американская разведка не делилась информацией не только с Украиной, но и с союзниками по НАТО.

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Разведка США знала о планах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить военный мятеж в России, но скрывала разведданные от своих союзников. Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, данными имели высокий уровень секретности, а потому с ними делились лишь с избранными союзниками. Среди них были высокопоставленные чиновники из Великобритании, однако не чиновники из НАТО. Более того, лишь ограниченный круг лиц в Вашингтоне знал о том, что что-то готовится.

Издание пишет, что в США не знали, когда Пригожин планировал начать действовать. Предполагалось, что он собирается воплотить свои замыслы после заявления Минобороны РФ от 10 июня о том, что все так называемые "ЧВК" в России должны подписать контракты с ВС РФ.

"Секретность, окружающая разведданные, была причиной того, что некоторые высокопоставленные европейские чиновники и даже высокопоставленные чиновники в правительстве США были застигнуты врасплох мятежом Пригожина", — отметили журналисты.

Сообщается, что в НАТО уже выразили разочарование тем, что разведданные США не были им переданы. Однако, если бы это произошло, то чрезвычайно секретные источники могли быть рассекречены.

Источники сообщили журналистам, украинским официальным лицам также не сообщили о планах Пригожина на мятеж. Разведка США опасалась, что россияне перехватят разговор между украинцами и американцами.

Напомним, что США заявили, что будут добиваться выдачи Пригожина. Так, по словам Джон Кирби США ничего не известно о местонахождении Пригожина и большей части войск Вагнера.

Кроме того, президент США Джо Байден 26 июня заявил, что США непричастны к мятежу Пригожина. Американский лидер отметил, что конечный результат провального восстания в России еще предстоит увидеть. Он также заявил, Запад и НАТО не имеют отношения к этим событиям.