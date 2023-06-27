У США знали про плани Пригожина на заколот, але приховували розвіддані від союзників, — CNN

За словами журналістів, тільки обмежене коло осіб знало про плани глави ПВК "Вагнер" Пригожина. Американська розвідка не ділилася інформацією не тільки з Україною, а й із союзниками по НАТО.

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Розвідка США знала про плани глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина влаштувати військовий заколот у Росії, але приховувала розвіддані від своїх союзників. Про це пише CNN з посиланням на свої джерела.

За словами журналістів, дані мали високий рівень секретності, а тому з ними ділилися лише з обраними союзниками. Серед них були високопоставлені чиновники з Великої Британії, проте не чиновники з НАТО. Ба більше, лише обмежене коло осіб у Вашингтоні знало про те, що щось готується.

Видання пише, що у США не знали, коли Пригожин планував почати діяти. Передбачалося, що він збирається втілити свої задуми після заяви Міноборони РФ від 10 червня про те, що всі так звані "ПВК" у Росії мають підписати контракти зі ЗС РФ.

"Секретність, що оточує розвіддані, була причиною того, що деякі високопоставлені європейські чиновники й навіть високопоставлені чиновники в уряді США були захоплені зненацька заколотом Пригожина", — зазначили журналісти.

Повідомляється, що в НАТО вже висловили розчарування тим, що розвіддані США не були їм передані. Однак, якби це сталося, то надзвичайно секретні джерела могли бути розсекречені.

Джерела повідомили журналістам, що українським офіційним особам також не повідомили про плани Пригожина на заколот. Розвідка США побоювалася, що росіяни перехоплять розмову між українцями та американцями.

Нагадаємо, що США заявили, що домагатимуться видачі Пригожина. Так, за словами Джона Кірбі, США нічого не відомо про місцеперебування Пригожина і більшої частини військ Вагнера.

Крім того, президент США Джо Байден 26 червня заявив, що США непричетні до заколоту Пригожина. Американський лідер зазначив, що кінцевий результат провального повстання в Росії ще належить побачити. Він також заявив, Захід і НАТО не мають відношення до цих подій.