"Немає приводу звинувачувати в цьому Захід": США непричетні до заколоту Пригожина, — Байден

Американський президент зазначив, що кінцевий результат провального повстання в Росії ще належить побачити. Він також заявив, Захід і НАТО не мають стосунку до цих подій.

Related video

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден уперше прокоментував спробу Євгена Пригожина здійснити військовий переворот у Російській Федерації. Про це пише CNN 26 червня.

Повідомляється, що на вихідних американський лідер зберігав мовчання щодо подій у РФ. У своїй першій заяві з цього приводу він підкреслив, що США та інші західні країни непричетні до заколоту.

"Ми повинні були переконатися, що у Путіна немає приводу звинувачувати в цьому Захід або НАТО. Ми ясно дали зрозуміти, що не причетні. Ми не мали до цього жодного стосунку", — сказав Байден.

Президент США зазначив, що нещодавнє повстання ПВК "Вагнер" було частиною боротьби всередині російської системи. Він також підкреслив, що американські союзники в Європі поділяють цю позицію.

На думку Байдена, ще занадто рано робити остаточні висновки про результати заколоту в Росії.

"Кінцевий результат усього цього ще належить побачити, але незалежно від того, що буде далі, я слідкуватиму за тим, щоб наші союзники та наші партнери були тісно пов'язані в тому, як ми сприймаємо і реагуємо на ситуацію", — підсумував американський лідер.

Нагадаємо, що після невдалого повстання у РФ держсекретар США Ентоні Блінкен передрік нові подібні інциденти. За його словами, нещодавні події у РФ призвели до появи "дуже серйозних тріщин".

Раніше колишній керівник ЦРУ і генерал армії США у відставці Дейвід Петреус заявив, що заколот Євгена Пригожина похитнув особисто президента РФ Володимира Путіна, однак у глави ПВК "Вагнер" "здали нерви".

Зі свого боку офіційний представник МЗС Китаю сказав, що заколот Євгена Пригожина — це "внутрішня справа Росії". За його словами, Пекін підтримує зусилля Москви, спрямовані на підтримку стабільності.