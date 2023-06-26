"Нет повода обвинять в этом Запад": США непричастны к мятежу Пригожина, – Байден

Американский президент отметил, что конечный результат провального восстания в России еще предстоит увидеть. Он также заявил, Запад и НАТО не имеют отношения к этим событиям.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден впервые прокомментировал попытку Евгения Пригожина совершить военный переворот в Российской Федерации. Об этом пишет CNN 26 июня.

Сообщается, что на выходных американский лидер хранил молчание в отношении событий в РФ. В своем первом заявлении по этому поводу он подчеркнул, что США и прочие западные страны непричастны к мятежу.

"Мы должны были убедиться, что у Путина нет повода обвинять в этом Запад или НАТО. Мы ясно дали понять, что не причастны. Мы не имели к этому никакого отношения", — сказал Байден.

Президент США отметил, что недавнее восстание ЧВК "Вагнер" было частью борьбы внутри российской системы. Он также подчеркнул, что американские союзники в Европе разделяют эту позицию.

По мнению Байдена, еще слишком рано делать окончательные выводы о результатах мятежа в России.

"Конечный результат всего этого еще предстоит увидеть, но независимо от того, что будет дальше, я буду следить за тем, чтобы наши союзники и наши партнеры были тесно связаны в том, как мы воспринимаем и реагируем на ситуацию", — заключил американский лидер.

Напомним, что после неудачного восстания в РФ госсекретарь США Энтони Блинкен предрек новые подобные инциденты. По его словам, недавние события в РФ привели к появлению "очень серьезных трещин".

Ранее бывший руководитель ЦРУ и генерал армии США в отставке Дейвид Петреус заявил, что мятеж Евгения Пригожина пошатнул лично президента РФ Владимира Путина, однако у главы ЧВК "Вагнер" "сдали нервы".

В свою очередь официальный представитель МИД Китая сказал, что мятеж Евгения Пригожина – это "внутреннее дело России". По его словам, Пекин поддерживает усилия Москвы, направленные на поддержание стабильности.