"Это внутреннее дело России": Китай спустя сутки отреагировал на мятеж Пригожина

По словам официального представителя МИД КНР, Пекин поддерживает усилия Москвы, направленные на поддержание стабильности.

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В Китайской Народной Республике впервые прокомментировали попытку Евгения Пригожина совершить военный переворот в Российской Федерации. Реакция Пекина была обнародована на официальном сайте Министерства иностранных дел Китая 25 июня.

В публикации МИД КНР упоминается о том, что основатель ЧВК "Вагнер" принял предложение Александра Лукашенко об отступлении на территории Беларуси. В сообщении также говорится, что в РФ могут закрыть уголовное дело на Пригожина.

Официальный представитель МИД Китая воздержался от подробных комментариев по этому поводу, выразив при этом поддержку РФ.

"Это внутреннее дело России. Как дружественный сосед России и всеобъемлющий стратегический партнер по координации в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в поддержании национальной стабильности и достижении развития и процветания", — заявили в китайском ведомстве.

Напомним, что по мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, военный мятеж Евгения Пригожина может быть не последним подобным инцидентом на территории Российской Федерации, так как появились "очень серьезные трещины".

В свою очередь бывший руководитель ЦРУ и генерал армии США в отставке Дейвид Петреус заявил, что мятеж Евгения Пригожина пошатнул лично президента РФ Владимира Путина, однако у главы ЧВК "Вагнер" "сдали нервы".

При этом сам Евгений Пригожин сказал журналистам, что считает результат своего неудавшегося восстания "нормальным". По его словам, последние события "всех взбодрили".