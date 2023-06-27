Якщо опиниться в цивілізованій країні: США домагатимуться видачі Пригожина (відео)

За словами Джон Кірбі, США нічого не відомо про місцезнаходження Пригожина і більшої частини військ Вагнера.

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США домагатимуться видачі ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина. Але якщо він опиниться в країні, з якою є угода про екстрадицію, Білорусь до них не належить, заявив офіційний представник Держдепу США Меттью Міллер під час брифінгу для преси, який транслювали на YouTube.

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Генеральний прокурор США Меррік Гарланд назвав керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина військовим злочинцем, повідомляло раніше видання Голос Америки.

"Пригожин, на мою думку, є воєнним злочинцем. Можливо, це не дуже доречно говорити мені як судді до отримання всіх доказів. Але думаю, що зараз у нас є достатньо доказів, щоб я так вважав", — заявив Гарланд на слуханнях у Юридичному комітеті Сенату США.

Водночас журналісти CNN стверджують, що російські спецслужби розслідують причетність західних спецслужб до подій, що розгорнулися в Росії в суботу. На пресконференції Лаврова запитали, чи були західні або українські спецслужби причетні до заколоту на чолі з главою Вагнера Євгеном Пригожиним. Він сказав, що збором цієї інформації займаються компетентні структури в Росії.

Москва часто звинувачує іноземне втручання в її внутрішні справи.

При цьому, представник Білого дому заперечує причетність США до заколоту Вагнера, пише Sky News. Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США, сказав, що США не причетні до заколоту.

Також пан Кірбі заявив, що США не знають параметрів угоди між Володимиром Путіним і главою групи Вагнера Євгеном Пригожиним.

За його словами, США також нічого не відомо про місцезнаходження Пригожина і більшої частини військ Вагнера.

Що відомо про заколот ПВК "Вагнер"

Пригожин у п'ятницю звинуватив російських військових у нападі на табір Вагнера і вбивстві "величезної кількості" його людей. Він пообіцяв застосувати силу у відповідь, натякнувши, що його сили "знищать" будь-який опір, включно з блокпостами і літаками.

До суботи Пригожин оголосив, що розгортає свої війська після маршу на Москву незабаром після того, як білоруський уряд заявив, що президент Олександр Лукашенко досяг із ним угоди про припинення наступу. Пригожин сказав, що цей крок було здійснено згідно з невстановленим планом і мав на меті уникнути кровопролиття з боку Росії.

26 червня Фокус писав про те, що Путін уперше висловився про заколот і звинуватив Пригожина у "втраті адекватності". Президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням, у якому прокоментував події військового заколоту, організованого главою приватної військової компанії "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Нагадаємо, 26 червня білоруські спостерігачі з групи "Беларускі Гаюн" заявили, що Євген Пригожин зник після спроби збройного заколоту в Росії, залишивши свої літаки в країні.