"Лукашенко врятував від війни": Путін не брав участі в переговорах із Пригожиним, — ЗМІ

За даними джерела, власник ПВК "Вагнер" спробував самостійно зв'язатися з Кремлем. Він хотів додзвонитися до Путіна, але "президент не бажав розмовляти з ним".

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У день "заколоту", 24 червня, Євген Пригожин, ватажок ПВК "Вагнер", спробував установити зв'язок із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, але його зусилля були марними. Після цього Путін не брав участі в наступних переговорах. Про це повідомляє видання "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до Кремля та уряду РФ.

За інформацією джерела, близького до Кремля, влада взаємодіяла з Пригожиним протягом вечора 23 червня, після його заяви про початок "маршу справедливості". Передбачається, що переговори проходили в різних форматах.

"З ним намагалося спілкуватися військове керівництво, співробітники адміністрації президента, керівництво Росгвардії і близькі до нього чиновники. Але самі його дії були такими, що не дуже зрозуміло, про що взагалі перемовлятися", — сказало джерело.

Джерела, пов'язані з адміністрацією президента РФ, стверджують, що приблизно в середині дня 24 червня Євген Пригожин спробував самостійно зв'язатися з Кремлем. За їхньою інформацією, він нібито навіть "намагався додзвонитися до Путіна, але президент не бажав розмовляти з ним".

У повідомленні йдеться, що, ймовірно, Євген Пригожин усвідомив, що він "перейшов межу" і що "перспективи руху його колон незрозумілі". До цього часу найманці вже перебували відносно близько до річки Оки, де російська армія і Росгвардія вирішили створити першу лінію оборони проти "вагнерівців".

Після помітної зміни настрою Пригожина, керівництво Кремля нібито ухвалило рішення не йти на "криваве зіткнення". За їхнім твердженням, фінальні переговори проводила велика група чиновників, включно з главою адміністрації президента Антоном Вайно, секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим і послом Росії в Білорусі Борисом Гризловим.

Фронтменом цієї групи переговірників виступав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. За його словами, Євген Пригожин наполягав на участі "перших осіб" у переговорах. З огляду на те, що президент Путін не бажав контактувати із засновником ПВК, переговорникам довелося обирати з обмеженого числа варіантів.

"Пригожину потрібен був гідний конфідент, щоб вийти з гри. Таким виступив Лукашенко. Він любить піар і розуміє вигоду — тому й погодився", — стверджує співрозмовник "Медузи". На його думку, "вигода" для Лукашенка очевидна: публічно саме він став людиною, яка "врятувала Росію щонайбільше від громадянської війни, а щонайменше від великої крові".

Співрозмовники, близькі до Кремля, водночас визнають, що заколот послабив позиції Путіна.

"Він не міг зійти до Пригожина, але його вчора [після телезвернення] не було ніде. Він "цар", "перший", але бляха-муха, коли треба — втруться, а не змушуй за себе світити фасадом Лукашенка і перемовлятися силовиків", — сказало джерело.

Нагадаємо, пресслужба Пригожина поінформувала, що станом на 25 червня керівник "вагнерівців" недоступний для зв'язку.

Бійці "Шторм Z" записали звернення до Пригожина, в якому назвали його "нелюдем" за припинення заколоту. За словами ув'язнених, тепер вони отримують погрози за підтримку невдалої спроби перевороту.