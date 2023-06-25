"А чого це кажуть, що ти злився?": обурені бійці "Шторм Z" звернулись до Пригожина (відео)

В’язні, що раніше підтримали заколот в Росії, розлючені через рішення Євгена Пригожина його "згорнути". Бійці, що пішли за головою ПВК "Вагнер", вже отримують погрози.

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Російські в’язні, що воюють у складі угруповання "Шторм Z", записали відеозвернення до очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Вони розлючені через те, що голова "вагнерівців" нібито підставив їх, відмовившись від амбіцій довести військовий заколот до Москви. Про це відомо з відео, опублікованого у соцмережах.

"Увесь "Шторм Z" за тебе готовий був горою йти, і не тільки "Шторм Z", і твої пацани, а ти кудись зрулив. Нас тут командири гноблять, гасять. Так взагалі не робиться", — заявив один з в’язнів.

Він зазначив, що Пригожина окрім як "нелюдом" назвати не можна.

"Якщо це не так, покажи своє мужицьке", — закликав боєць.

Інший чоловік сказав, що "хороші люди це просто так не залишать", та розповів, що бійці "Шторм Z" вже отримують "обіцянки" щодо майбутнього. Очевидно, йдеться про погрози з боку керівництва за участь у спробі державного перевороту на території РФ.

"Ти підставив нас і своїх хлопців… Ми надали тобі підтримку, а зараз що? Нам вже обіцяють "хороше життя", думаю, так само як і твоїм пацанам", — заявив в’язень.

Нагадаємо, 25 червня президент Сербії Александр Вучич звинуватив західні спецслужби в причетності до військового заколоту в Росії. Саму спробу перевороту він назвав "ножем у спину в найважчий момент".

Також 25 червня секретар РНБО Олексій Данілов написав у соцмережах, що "казус Пригожина" може спровокувати непередбачувані наслідки.