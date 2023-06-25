"Ви це зробили": президент Сербії звинуватив Захід в організації заколоту Пригожина

За словами Александра Вучича, у нього немає сумнівів у тому, що західні країни ззовні допомагали голові ПВК "Вагнер", адже в них були великі очікування від військового перевороту.

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Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин міг підняти заколот на території Російської Федерації за допомогою західних спецслужб. Таку думку озвучив президент Сербії Александр Вучич в ефірі місцевого телеканалу 25 червня.

За його словами, він володіє інформацією, яка свідчить, що іноземні спецслужби брали участь дистанційно в тому, що відбувалося в Російській Федерації, і ні в кого не повинно бути в цьому сумнівів.

Крім того, Александр Вучич переконаний, що західні служби замішані й у багатьох інших речах, які відбуваються на європейському континенті останнім часом.

"А в Росії вони знали точно та вибрали тему, заявили — у нас є корумповані люди на деяких постах. Що частково правильно — мало хто сказав би, що це не так. Але хіба це причина напасти на свою країну та вдарити її ножем у спину в найважчий момент? Звичайно, ні, але ви це зробили", — йдеться в повідомленні.

Допомога ззовні точно була, продовжує президент Сербії, адже в Заходу були великі очікування на конфлікт Євгена Пригожина з військово-політичним керівництвом Кремля.

Александр Вучич також додав, що внаслідок заколоту Росія втратила "всього сім" вертольотів, але наслідки могли бути значно сильнішими.

Нагадаємо, 25 червня повідомлялося, що Пригожин може очолити наступ на Київ із Білорусі. Ексначальник Генштабу Великої Британії Річард Даннат вважає, що спроба військового перевороту в РФ засвідчила слабкість Путіна, а відправлення власника ПВК "Вагнер" у Білорусь становить загрозу для України.