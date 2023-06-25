Пригожин може очолити наступ на Київ із Білорусі, — генерал Британії

За словами ексначальника Генштабу Королівства Річарда Данната, спроба військового перевороту в РФ засвідчила слабкість Путіна, а відправлення власника ПВК "Вагнер" до Білорусі становить загрозу для України.

Related video

Керівник ПВК "Вагнер" може очолити атаку на Київ з території Білорусі. Про це повідомляє британський генерал лорд Річард Даннат в ефірі Sky News.

"Лідери України повинні остерігатися можливого нападу Євгена Пригожина на Київ із Білорусі", — сказав генерал.

Річард Даннат зазначив, що сам факт переміщення "кухаря Путіна" до Білорусі викликає серйозну заклопотаність.

За його словами, якщо він "зберіг навколо себе боєздатні бойові сили, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва", де почалася війна.

Лорд Даннат сказав, що "цілком можливо", що Росія може використовувати групу Вагнера, щоб знову спробувати захопити Київ.

"Афтершоки вчорашнього дня відбиватимуться ще досить довго", — додав він.

Проте, за словами генерала, безпосередніх "переможців" від "вчорашнього фіаско" не було.

"Путін, безумовно, сильно ослаб. Російські військові... явно в деякому безладі", — сказав лорд Даннатт.

Фокус із посиланням на військових експертів раніше писав, що план бунту Пригожина міг передбачати вбивство Путіна за підтримки вищого генералітету і силовиків.

Експерти зі США навпаки вважають, що Путін може вбити Пригожина. Главу ПВК "Вагнер" може не врятувати переїзд до Білорусі.