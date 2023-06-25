Пригожин может возглавить наступление на Киев из Беларуси, — генерал Британии
По словам экс-начальника Генштаба Королевства Ричарда Данната, попытка военного переворота в РФ показала слабость Путина, а отправка владельца ЧВК "Вагнер" в Беларусь несет угрозу для Украины.
Руководитель ЧВК "Вагнер" может возглавить атаку на Киев с территории Беларуси. Об этом сообщает британский генерал лорд Ричард Даннат в эфире Sky News.
"Лидеры Украины должны остерегаться возможного нападения Евгения Пригожина на Киев из Беларуси", — сказал генерал.
Ричард Даннат отметил, что сам факт перемещения "повара Путина" в Беларусь вызывает серьезную озабоченность.
По его словам, если он "сохранил вокруг себя боеспособные боевые силы, то он снова представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву", где началась война.
Лорд Даннат сказал, что "вполне возможно", что Россия может использовать группу Вагнера, чтобы снова попытаться захватить Киев.
"Афтершоки вчерашнего дня будут отражаться еще довольно долго", — добавил он.
Тем не менее, по словам генерала, непосредственных "победителей" от "вчерашнего фиаско" не было.
"Путин определенно сильно ослабел. Российские военные… явно в некотором беспорядке", — сказал лорд Даннатт.
Фокус со ссылкой на военных экспертов ранее писал, что план бунта Пригожина мог предполагать убийство Путина при поддержке высшего генералитета и силовиков.
Эксперты из США наоборот считают, что Путин может убить Пригожина. Главу ЧВК "Вагнер" может не спасти переезд в Беларусь.